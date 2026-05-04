Ligue des champions : presque six ans d’absence pour l’OL

Alors qu’il vient de conforter sa troisième place en battant Rennes (4-2), l’OL est très bien placé pour retrouver les joies de la Ligue des champions. Une compétition qu’il n’a plus connue depuis près de six ans.

Il régnait une ambiance de Ligue des champions, dimanche, lors d’OL – Rennes. Dans un Parc OL en fusion, l’Olympique lyonnais s’est défait d’un adversaire direct qu’il repousse désormais à quatre points, avec une victoire qui ne souffre d’aucune contestation possible (4-2). Les joueurs de Paulo Fonseca sont troisièmes, avec deux points d’avance sur Lille, alors qu’il ne reste que deux rencontres à disputer. Les Rhodaniens pourraient valider leur troisième place dès dimanche, au Stadium de Toulouse (21h), en fonction de leur résultat, et de celui de leurs concurrents.

Une dernière épopée en plein Covid-19

Le club lyonnais retrouverait alors la plus belle des compétitions européennes, la Ligue des champions. Les derniers souvenirs remontent au mois d’août 2020, il y a près de six ans. Un moment hors du temps, en plein Covid. L’OL dispute le final 8 à Lisbonne après avoir sorti la Juventus de Cristiano Ronaldo, en s’inclinant au match retour (1-2), plus de cinq mois après la victoire à Décines (1-0).

Les joueurs de Rudi Garcia avaient ensuite réussi l’immense exploit de sortir Manchester City et Pep Guardiola (3-1), avant de voir leur rêve de finale réduit en miettes face à une terrifiante équipe du Bayern (0-3), victorieuse de la compétition quelques jours plus tard face au PSG (1-0). L'OL avait donc fait aussi bien qu'en 2010, son meilleur résultat en Ligue des champions, lorsqu'il avait été sorti, déjà par le Bayern, au stade des demi-finales (0-1, 0-3).

Aouar, Caqueret, Depay...

Cette parenthèse enchantée avait notamment mis en lumière un trio éblouissant au milieu de terrain, avec Houssem Aouar, Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret. Le capitaine Memphis Depay, lui, revenait des croisés. Il avait été monstrueux pour aller chercher la qualification en huitième de finale, avec cinq buts lors des cinq matchs qu'il avait disputé pendant la phase de groupes. Le Néerlandais avait notamment marqué le but de la délivrance face à Leipzig (2-2), alors qu'Aouar, numéro 8 dans le dos, avait relancé l'OL d'une délicieuse frappe un peu plus tôt.

Sept ans depuis le dernier podium

Depuis, l’hymne mythique n’a plus résonné au Parc OL. Une éternité. La dernière fois que l’OL s’est qualifié pour la LDC, c’était au terme de la saison 2018-2019, la dernière avec Bruno Genesio. Lyon avait alors terminé troisième, et il n’a plus retrouvé le podium depuis. Aujourd’hui, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont leur destin entre les mains.