Actualités
Baptiste Monveneur, milieu passé par l'OL Académie
Baptiste Monveneur, milieu passé par l’OL Académie

OL - Médias : Baptiste Monveneur invité de TKYDG ce lundi

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" accueille Baptiste Monveneur, ancien joueur passé par l’Académie et qui vient de sortir un livre sur les coulisses du centre de formation. Avec l’invité de ce TKYDG, il sera question de la victoire de l’OL contre Rennes.

    Est-ce que la petite musique de la Ligue des champions accompagnera le début du nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" ? Certainement pas car dans TKYDG, on a appris à ne pas aller plus vite que la musique. Alors forcément, il y aura de l'excitation ce lundi à partir de 19h, mais comme pour les joueurs de l'OL, il y aura de la retenue au moment de parler de l'objectif qu'est la Ligue des champions. Toutefois, avec la victoire contre Rennes (4-2) dimanche soir, un pas de plus a été fait et il reste désormais deux journées pour le valider.

    L'Académie comme troisième thème

    Pour parler de ce succès, l'équipe de TKYDG recevra Baptiste Monveneur, ancien joueur passé par l'OL Académie. Il vient de sortir récemment un livre "À l’aube du jeu et des mots" sur les coulisses de cette formation à Meyzieu, la pression qui peut entourer un joueur, etc. Avec nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, également passés par le centre, cela devrait donner lieu à de beaux échanges, notamment sur l'évolution de la formation entre Tola Vologe et Meyzieu.

    Rendez-vous donc à 19h ce lundi en direct. "Tant qu'il y aura des Gones" est disponible sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, LCTV (Free chaîne 912 et SFR chaînes 391/476), Dailymotion.

    à lire également
    Ligue des champions : presque six ans d’absence pour l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ligue des champions : presque six ans d’absence pour l’OL 13:19
    Baptiste Monveneur, milieu passé par l'OL Académie
    OL - Médias : Baptiste Monveneur invité de TKYDG ce lundi 12:30
    Franck Haise, entraîneur de Rennes
    Haise (Rennes) beau joueur après la victoire de l'OL 11:45
    Les joueurs de l'OL félicitent Roman Yaremchuk après son but contre Auxerre
    Ligue 1 : l'OL est désormais assuré d'être européen 11:00
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Mata après OL - Rennes (4-2) : "On n'a jamais douté de nous" 10:15
    Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
    OL - Rennes (4-2) : treize mois plus tard, Nuamah a rejoué au foot 09:30
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca après OL - Rennes (4-2) : "J'ai fini le match fatigué" 08:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    OL - Rennes (4-2) : un peu plus près des étoiles 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes (4-2) : Merah et Morton, deux sorties sans conséquence 07:30
    Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
    Après OL - Rennes (4-2), Endrick s’exprime sur son avenir 00:04
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes (4-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 03/05/26
    Afonso Moreira (OL) buteur contre Rennes
    Sûr de lui, l’OL s’impose contre Rennes (4-2) et fait un pas de plus 03/05/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL - Rennes : Tolisso revient dans le onze, Yaremchuk enchaîne 03/05/26
    Ligue des champions : OL Lyonnes retrouvera le FC Barcelone en finale 03/05/26
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Merah sera "l'un des meilleurs joueurs en France", pour Fonseca 03/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    Ligue des champions : Bayern ou Barça pour OL Lyonnes ? Brand a sa petite préférence 03/05/26
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL et Rennes carburent sur la phase retour de Ligue 1 03/05/26
    Jonatan Giraldez lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Giráldez, jeune et ambitieux avec OL Lyonnes 03/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut