OL - Médias : Baptiste Monveneur invité de TKYDG ce lundi

Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" accueille Baptiste Monveneur, ancien joueur passé par l’Académie et qui vient de sortir un livre sur les coulisses du centre de formation. Avec l’invité de ce TKYDG, il sera question de la victoire de l’OL contre Rennes.

Est-ce que la petite musique de la Ligue des champions accompagnera le début du nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" ? Certainement pas car dans TKYDG, on a appris à ne pas aller plus vite que la musique. Alors forcément, il y aura de l'excitation ce lundi à partir de 19h, mais comme pour les joueurs de l'OL, il y aura de la retenue au moment de parler de l'objectif qu'est la Ligue des champions. Toutefois, avec la victoire contre Rennes (4-2) dimanche soir, un pas de plus a été fait et il reste désormais deux journées pour le valider.

L'Académie comme troisième thème

Pour parler de ce succès, l'équipe de TKYDG recevra Baptiste Monveneur, ancien joueur passé par l'OL Académie. Il vient de sortir récemment un livre "À l’aube du jeu et des mots" sur les coulisses de cette formation à Meyzieu, la pression qui peut entourer un joueur, etc. Avec nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, également passés par le centre, cela devrait donner lieu à de beaux échanges, notamment sur l'évolution de la formation entre Tola Vologe et Meyzieu.

Rendez-vous donc à 19h ce lundi en direct. "Tant qu'il y aura des Gones" est disponible sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, LCTV (Free chaîne 912 et SFR chaînes 391/476), Dailymotion.