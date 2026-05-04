Mata après OL - Rennes (4-2) : "On n'a jamais douté de nous"

Vainqueur de Rennes dimanche soir (4-2), l'OL a fait un pas de plus vers la Ligue des champions. Un scénario presque inimaginable il y a encore un mois. Pourtant, Clinton Mata assure que le groupe lyonnais n'a jamais douté.

Vous avez encaissé un but extraordinaire d'entrée de jeu. Pourtant, vous n'avez jamais donné l'impression de douter pour aller chercher cette victoire (4-2)...

Clinton Mata : Je pense que des deux côtés, c'était vraiment un très bon match. Il faut aussi l'admettre, leur premier but est extraordinaire. Même nous qui sommes sur le terrain, on ne s'attendait pas à ce qu'ils mettent ce magnifique but. C'est un but qui nous a directement secoués, mais on n'a pas paniqué. On est resté très calme, la tête froide, et on a juste proposé notre football. On a appliqué les consignes du coach, et on a su renverser la tendance. Je pense qu'on aurait pu marquer beaucoup plus, mais on va se contenter des quatre buts, et il ne faut pas être trop gourmand.

Après la défaite face à Monaco en mars, est-ce que vous imaginez être troisième, à deux journées de la fin ?

On n'a jamais douté de nous. Vous étiez là, en train de douter de nous, mais on n'a jamais douté. On a toujours gardé notre ligne de conduite. On savait que le championnat n'était pas fini. Mais c'est vous qui étiez déjà là, on nous enterrait, certains pensaient que c'est fini. Nous, on est resté dans notre coin. On a juste travaillé, on savait que la Ligue 1, c'est un championnat très difficile ici en France. Il se passe beaucoup de choses. J'ai pu regarder encore les matches d'hier (samedi). Vous avez pu voir les résultats. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester humble, parce qu'il reste encore deux finales. Ce sont des matches qui ne vont pas être faciles. On avait une ligne de conduite, et on l'a toujours gardée. Il faut continuer sur cette lancée-là.

"On peut dire qu'on est sur la bonne voie"

Pourquoi, dans le groupe, vous ne doutiez pas ?

Parce qu'on sait comment est la Ligue 1. C'est un championnat où il n'y a aucun match où, jusqu'à présent, j'ai pu me dire qu'on allait jouer ce match-là et gagner. Tous les matches sont difficiles. Et vous savez, il y a des équipes qui allaient perdre des points, comme nous, on a perdu des points. Mais il y a aussi d'autres équipes qui allaient perdre des points, qui allaient être aussi dans une mauvaise passe, comme on a eu notre mauvaise passe. Dieu merci, c'est de l'histoire ancienne. On a pu renverser la tendance. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir continuer sur cette lancée.