Mata après OL - Rennes (4-2) : "On n'a jamais douté de nous"

Vainqueur de Rennes dimanche soir (4-2), l'OL a fait un pas de plus vers la Ligue des champions. Un scénario presque inimaginable il y a encore un mois. Pourtant, Clinton Mata assure que le groupe lyonnais n'a jamais douté.
Vous avez encaissé un but extraordinaire d'entrée de jeu. Pourtant, vous n'avez jamais donné l'impression de douter pour aller chercher cette victoire (4-2)...
Clinton Mata : Je pense que des deux côtés, c'était vraiment un très bon match. Il faut aussi l'admettre, leur premier but est extraordinaire. Même nous qui sommes sur le terrain, on ne s'attendait pas à ce qu'ils mettent ce magnifique but. C'est un but qui nous a directement secoués, mais on n'a pas paniqué. On est resté très calme, la tête froide, et on a juste proposé notre football. On a appliqué les consignes du coach, et on a su renverser la tendance. Je pense qu'on aurait pu marquer beaucoup plus, mais on va se contenter des quatre buts, et il ne faut pas être trop gourmand.
Après la défaite face à Monaco en mars, est-ce que vous imaginez être troisième, à deux journées de la fin ?
On n'a jamais douté de nous. Vous étiez là, en train de douter de nous, mais on n'a jamais douté. On a toujours gardé notre ligne de conduite. On savait que le championnat n'était pas fini. Mais c'est vous qui étiez déjà là, on nous enterrait, certains pensaient que c'est fini. Nous, on est resté dans notre coin. On a juste travaillé, on savait que la Ligue 1, c'est un championnat très difficile ici en France. Il se passe beaucoup de choses. J'ai pu regarder encore les matches d'hier (samedi). Vous avez pu voir les résultats. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester humble, parce qu'il reste encore deux finales. Ce sont des matches qui ne vont pas être faciles. On avait une ligne de conduite, et on l'a toujours gardée. Il faut continuer sur cette lancée-là.
"On peut dire qu'on est sur la bonne voie"
Pourquoi, dans le groupe, vous ne doutiez pas ?
Parce qu'on sait comment est la Ligue 1. C'est un championnat où il n'y a aucun match où, jusqu'à présent, j'ai pu me dire qu'on allait jouer ce match-là et gagner. Tous les matches sont difficiles. Et vous savez, il y a des équipes qui allaient perdre des points, comme nous, on a perdu des points. Mais il y a aussi d'autres équipes qui allaient perdre des points, qui allaient être aussi dans une mauvaise passe, comme on a eu notre mauvaise passe. Dieu merci, c'est de l'histoire ancienne. On a pu renverser la tendance. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir continuer sur cette lancée.
Si on n'avait pas eu tous ces blessés dans notre ligne d'attaque ( y compris Himbert ), il n'y aurait pas eu de mauvaise passe cette saison , et l'équipe aurait fini dauphin du PSG ( et pas loin ).
Malheureusement tous nos attaquants ont été blessé a un moment où a un autre , sauf Endrick ( il est costaud le petit ) et nos deux 9 mais qui ont dû mettre du temps a s'intégrer dans le collectif ( satriano puis yaremchuk).
Les absences de coco sur certains matchs ont été aussi très préjudiciables .
L'équipe n'est pas la même sans lui .
Finir dauphin du PSG je m'en fou, moi là où j'ai le plus de regrets c'est sur le parcours en EL...
Le parcours en EL ?
Il fut parfait sur la première phase , on finit en tête , faut il le rappeler ?
Une belle performance .
Ensuite l'équipe a voulu jouer les 3 tableaux ( je ne jette pas la pierre j'aurais fait de même , coco voulait un titre ) , mais n'en avait pas les moyens , nous avions 7, 8 blessés et on jouait trois fois par semaine !
Il y a eu cette élimination cruelle d'un cheveu , en coupe contre lens , et ce crash contre vigo.
Oui ça laisse des regrets mais quelle équipe aurait fait le triplé , coupe , Europa League et podium ?
Il faut un peu revenir sur terre et être raisonnable , on ne pouvait pas tout gagner toute la saison.
Le plus important est le retour en LdC ( a la place de l'OM ), le gros objectif qui nous échappe depuis des années .
Le reste est secondaire , désolé mais c'est la réalité.
Oui on l’a déjà souligné et c’est une certitude.
Mais la gestion de l’effectif est aussi l’élément déclencheur.
Mon énorme regret reste l’Europe league.
Peut être pas pour tout les supporters et je peux le comprendre.
Mais moi si on me donne le choix de jouer à fond l’Europa league et laisser un peu de côté le championnat j’aurais préférer qu’on la joue à fond cette année.
On a fait un super parcours en poule et on s’est offert un parcours avec un tirage au sort très à notre avantage.
C’est l’Europe qui donne des frissons sinon à quoi bon fêter une qualification en coupe de d’Europe.
Enfin bref tout cela pour dire qu’avec du pragmatisme aujourd’hui on peux dire que le staff a mal gérer le calendrier et l’effectif si il voulait aller loin en Europa voir la gagner.
Moi par exemple j’ai dis en Janvier à mes amies supporters qu’il fallait envoyé l’équipe b à Lille car cela aller nous demander beaucoup d’énergie pour aller au bout.
Sachant qu’on jouait l’Europa league aussi.
Notre effectif n’était pas taillé pour jouer toutes les compétitions, c’est un fait.
Pour ma part cela restera en un grand regret car je pense toujours aujourd’hui qu’on a l’équipe pour aller au bout.
Il aurait fallut cracher sur des matchs de championnats.
Donc pour résumé ceux qui préfèrent une qualification eu ligues des champions seront très contents et les autres seront contents mais avec un gros regret.
Mais on reste tous supporters de l’OL 😘
Un titre c'est le top pour un joueur et le club.
Mais il faut être pragmatique , financièrement la LDC est l'objectif prioritaire , ne serais ce que pour avoir une grande équipe la saison prochaine .
On l'a jouer à fond la Ligue Europa Olreal, on a perdu car la periode etait desastreuse en terme d'effectif peut etre quelques mauvais choix et le scénario de l'expulsion de Niakhate à nous a encore plus compliqué la tache ..
Perso je reve d'une coupe d'Europe autant que toi et si l'an passé j'ai vecu mon France-RFA 1982 avec ce OL-ManU..
En terme de deception c'était hyper violent pendant des mois et j'ai été tres vindicatif envers Fonseca que je juge encore responsable aujourd'hui, autant cette saison contre Vigo j'étais tres pessimiste et le scénario me laisse sans regret ..
Sinon je te rejoint pour la CDF on aurait du en profiter pour faire éclore les Himbert, Kango, Molebe, AGR ..
C’est le lot de presque toutes les équipes de perdre des matchs Européens sur un fait de jeu. Parlez en à Camavinga…
Je comprends pas qu’on résume nos parcours à des matchs qu’on termine à 10.
C’est devenu très rare dans le foot moderne de tenir un score à 10. Et on failli le faire contre Manchester et aussi contre Vigo qui n’a jamais été serein mais il y a un principe de réalité.
Le match aller là-bas je l’ai revu 3 fois. Ok on score pas ils défendent bien et on manque de fraicheur devant, mais nos sorties de balles c’était 🤩😎
A force que certains martèlent leur opinion ici on aurait tendance à croire qu’on s’est fait marcher dessus à cause des choix de l’entraîneur. On est ici pour discuter analyser aussi, ça sert à quoi de passer sous silence le contexte et par exemple l’expulsion de Niakhaté ?
Faire campagne contre Fonseca ? Mais on est pas en politique là les entraineurs font pas plus de 2/3 ans maintenant, il partira.
N’empêche je pense que notre première partie de saison est la plus aboutie depuis des lustres. Je sais pas comment elle va finir, mais ça n’enlève en rien le boulot fait et que ce collectif a vraiment quelquechose.
En tout cas demandons aux marseillais s'ils préféreraient avoir Fonseca plutôt qu'Habib Beye ....
Là où il me surprend c'est qu'il arrive à faire bien jouer des Satriano et autres Yaremchuk, que je voyais très mauvais ( les deux ) à leurs débuts à l'OL.
Il les a fait performer et ça c'est fort .
Je côtoie suffisamment de supporters de l'OM dans mon village, mais aussi à Marseille, pour te confirmer qu'ils ne sont intéressés ni par l'un, ni par l'autre... mais ils sont surtout dépités par le manque d'implication de leurs joueurs !
Oui je me souviens qu'il tenait les mêmes propos pour Satriano que pour Roman, il voit aux entrainements ce que l'on voit pas sur notre télé....
Un peu pour ça que je ne conteste jamais les choix d'un coach ou de son système qui peut être un bien ou peut être mis en échec.....là sur Fonseca on est presque obligé de reconnaitre qu'il sait bien analyser ses adversaires , et de tirer le maximum des joueurs.
Les "supporters" de l'OM sont le problème numéro 1 de ce club...
Ils font virer tous les entraîneurs , aucun ne leur plaît et petent les plombs régulièrement , ils n'aident en rien a créer un bon climat dans ce cirque permanent.
Si on parle du match en lui même faut aussi pas oublier qu’on a commencer le match à 5 défenseurs de l’avoeux même de l’entraîneur.
Donc si tu flippes d’une équipe que tu as baladé comme tu dis à l’aller et que tu as mis les bons ingrédients dès le début ou au contraire on s’est installé dans une peur…. Devant le vigo qui a avait deux de ses meilleur joueurs absents.
Si on parle du match on s’arrête pas juste au carton rouge. Mais de la préparation à la composition bidon.
Enfin bref j’ai pas envie de revenir sur cela mais soit objectif aussi le contexte de la flipperie de Fonseca est aussi à prendre en compte.