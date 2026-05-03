OL - Rennes : Tolisso revient dans le onze, Yaremchuk enchaîne

Ce dimanche, l’OL a encore un gros coup à jouer dans la course à la Ligue des champions après le nul de Lille. Face à un concurrent direct qu'est Rennes, Paulo Fonseca renouvelle sa confiance au onze de départ qui a commencé face à Auxerre. Seul Corentin Tolisso fait son retour à la place d'Orel Mangala, blessé.

Toutes les planètes sont alignées pour faire un énième bon coup dans cette saison. C'est même à se demander si tout n'est pas trop parfait pour que tout se passe comme sur des roulettes. En plus de la défaite de l'OM samedi, l'OL a vu Lille être tenu en échec ce dimanche après-midi par Le Havre. Si le LOSC a repris provisoirement la troisième place, les Dogues ont lâché des points en route (1-1), permettant ainsi aux Lyonnais d'avoir la possibilité de prendre deux unités d'avance. Il faut pour cela gagner contre Rennes, ce dimanche soir, et ce n'est pas une tâche aisée.

Mais l'importance de cette rencontre contre un concurrent direct doit galvaniser les coéquipiers de Corentin Tolisso. Le capitaine est d'ailleurs de retour dans le onze de l'OL pour ce choc de la 32e journée. Il est d'ailleurs le seul changement par rapport à l'équipe qui a démarré contre Auxerre il y a une semaine. Confiance maintenue par Paulo Fonseca avec l'espoir d'un résultat tout aussi positif.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Moreira