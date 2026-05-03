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Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
Roman Yaremchuk lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes : Tolisso revient dans le onze, Yaremchuk enchaîne

  • par David Hernandez
  • 18 Commentaires

    • Ce dimanche, l’OL a encore un gros coup à jouer dans la course à la Ligue des champions après le nul de Lille. Face à un concurrent direct qu'est Rennes, Paulo Fonseca renouvelle sa confiance au onze de départ qui a commencé face à Auxerre. Seul Corentin Tolisso fait son retour à la place d'Orel Mangala, blessé.

    Toutes les planètes sont alignées pour faire un énième bon coup dans cette saison. C'est même à se demander si tout n'est pas trop parfait pour que tout se passe comme sur des roulettes. En plus de la défaite de l'OM samedi, l'OL a vu Lille être tenu en échec ce dimanche après-midi par Le Havre. Si le LOSC a repris provisoirement la troisième place, les Dogues ont lâché des points en route (1-1), permettant ainsi aux Lyonnais d'avoir la possibilité de prendre deux unités d'avance. Il faut pour cela gagner contre Rennes, ce dimanche soir, et ce n'est pas une tâche aisée.

    Mais l'importance de cette rencontre contre un concurrent direct doit galvaniser les coéquipiers de Corentin Tolisso. Le capitaine est d'ailleurs de retour dans le onze de l'OL pour ce choc de la 32e journée. Il est d'ailleurs le seul changement par rapport à l'équipe qui a démarré contre Auxerre il y a une semaine. Confiance maintenue par Paulo Fonseca avec l'espoir d'un résultat tout aussi positif.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Moreira

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    18 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 3 Mai 26 à 19 h 48

      Comme d'hab pas de Malenga de Nuamah de Fofana et de Sulc

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      1. Bidibulle
        Bidibulle - dim 3 Mai 26 à 19 h 54

        Malenga ???

        Ok autant pour.moi.

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      2. Avatar
        fandelol - dim 3 Mai 26 à 19 h 57

        Mangala blessé, Nuamah il a pas joué depuis un an, tu veux le mettre à la place de qui? Fofana tout juste de retour, presque pas joué depuis 7 mois. Entre lui et Moreira ya pas photo, désolé. Et Sulc, c'est le choix le plus discutable oui, mais de retour de blessure aussi.

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      3. Avatar
        Eugène - dim 3 Mai 26 à 20 h 10

        Et sans oublier que Sulc a pour objectif de ne pas risquer une blessure avant la coupe du monde.
        Nuamah et Fofana c'est évident qu'il ne peuvent pas être alignés dans le 11 : le coach a été clair sur le sujet.

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    2. RBV
      RBV - dim 3 Mai 26 à 19 h 52

      Sulc pourra rentrer a la place de Yaremchuk (ou Merah) si jamais les choses ne tournent pas en notre faveur…
      C’est LE match de l’année pour nous, faudra tout donner…
      Que j’aimerais être au stade…

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    3. Avatar
      Olreal - dim 3 Mai 26 à 19 h 53

      Bon ben on va croiser les doigts….
      J’aime pas quand la logique n’est pas respecté
      Sulc doit être titulaire indiscutablement.
      C’est notre meilleur joueur.
      C’est un profil qui correspond pas à une sortie de banc en plus.
      Il est bon dans ses déplacements et fait mal à l’adversaire à l’usure.
      Enfin bref espérons que cela passe car hormis lui et une préférence pour Kluivert c’est pour moi la meilleure composition

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    4. Avatar
      zikos35 - dim 3 Mai 26 à 19 h 53

      Jamais tu dois te priver de pavelito sur ce match

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    5. Avatar
      amoureuxolforever - dim 3 Mai 26 à 19 h 56

      vu les résultats du week-end ,un match nul serait une déception mais pas une catastrophe.
      on serait toujours 3ème avec 1 point d'avance sur Rennes ,4 sur Monaco et 5 sur Marseille
      Bien sûr je souhaite une victoire et vois 2-1 avec un but de Sulc dans les dernières minutes

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    6. Bidibulle
      Bidibulle - dim 3 Mai 26 à 19 h 57

      Je voulais voir Sulc titulaire...

      En fait difficile de sortir yaremchuk, ton 9, apres un doublé.

      Mais oui Pavel, mon chouchou, bien avant tout le monde ici...mais bien avant...je souhaite le voir sur le terrain.

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    7. ol1954
      ol1954 - dim 3 Mai 26 à 19 h 58

      aie ! , pas de Kluivert, alors , attention à al tamari !

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    8. Ledromois
      Ledromois - dim 3 Mai 26 à 20 h 00

      compo logique

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    9. Avatar
      Mopi do Brasil - dim 3 Mai 26 à 20 h 03

      Pour une fois, on a un banc qui peut faire la différence ! Allez l'OL !

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    10. Avatar
      leroilyon - dim 3 Mai 26 à 20 h 04

      Déçu pour Sulc, bon mais Merah est la, mon caleçon aussi, gOLdorak un prono vite!!!

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      1. Rockaddict
        Rockaddict - dim 3 Mai 26 à 20 h 18

        Il

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    11. Avatar
      Tigone - dim 3 Mai 26 à 20 h 13

      Vous avez un petit lien pour mater le match de la saison, svp?

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    12. Avatar
      brad - dim 3 Mai 26 à 20 h 13

      Dommage j'aime bien Sulc qui joue bien la ligne de déséquilibre contre un Yaremchuck qui est plus un avant conventionnel . Difficile de ne pas mettre Roman , méritant sur le dernier match .

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    13. Rockaddict
      Rockaddict - dim 3 Mai 26 à 20 h 20

      Ce qui m'embête c'est qu'Endrick n'a jamais joué à son meilleur poste.
      C'est comme les faux-pieds, ça commence à être pesant...

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    14. Avatar
      ciresglover - dim 3 Mai 26 à 20 h 24

      Petite minute complotiste: quel est l’intérêt de la LFP de voir gagner Lyon ce soir aucune ça atténuerait le suspense pour les 2 derniers matchs et ça mettrait Lens sous pression. Rennes qui passe devant tous le monde ferait monter les audience pour les 2 dernières journées en multiplex
      Après si on est meilleur ou que Rennes est meilleur alors que le meilleur gagne.

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