OL - Rennes : Tolisso revient dans le onze, Yaremchuk enchaîne

Ce dimanche, l’OL a encore un gros coup à jouer dans la course à la Ligue des champions après le nul de Lille. Face à un concurrent direct qu'est Rennes, Paulo Fonseca renouvelle sa confiance au onze de départ qui a commencé face à Auxerre. Seul Corentin Tolisso fait son retour à la place d'Orel Mangala, blessé.
Toutes les planètes sont alignées pour faire un énième bon coup dans cette saison. C'est même à se demander si tout n'est pas trop parfait pour que tout se passe comme sur des roulettes. En plus de la défaite de l'OM samedi, l'OL a vu Lille être tenu en échec ce dimanche après-midi par Le Havre. Si le LOSC a repris provisoirement la troisième place, les Dogues ont lâché des points en route (1-1), permettant ainsi aux Lyonnais d'avoir la possibilité de prendre deux unités d'avance. Il faut pour cela gagner contre Rennes, ce dimanche soir, et ce n'est pas une tâche aisée.
Mais l'importance de cette rencontre contre un concurrent direct doit galvaniser les coéquipiers de Corentin Tolisso. Le capitaine est d'ailleurs de retour dans le onze de l'OL pour ce choc de la 32e journée. Il est d'ailleurs le seul changement par rapport à l'équipe qui a démarré contre Auxerre il y a une semaine. Confiance maintenue par Paulo Fonseca avec l'espoir d'un résultat tout aussi positif.
La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Moreira
Comme d'hab pas de Malenga de Nuamah de Fofana et de Sulc
Malenga ???
Ok autant pour.moi.
Mangala blessé, Nuamah il a pas joué depuis un an, tu veux le mettre à la place de qui? Fofana tout juste de retour, presque pas joué depuis 7 mois. Entre lui et Moreira ya pas photo, désolé. Et Sulc, c'est le choix le plus discutable oui, mais de retour de blessure aussi.
Et sans oublier que Sulc a pour objectif de ne pas risquer une blessure avant la coupe du monde.
Nuamah et Fofana c'est évident qu'il ne peuvent pas être alignés dans le 11 : le coach a été clair sur le sujet.
Sulc pourra rentrer a la place de Yaremchuk (ou Merah) si jamais les choses ne tournent pas en notre faveur…
C’est LE match de l’année pour nous, faudra tout donner…
Que j’aimerais être au stade…
Bon ben on va croiser les doigts….
J’aime pas quand la logique n’est pas respecté
Sulc doit être titulaire indiscutablement.
C’est notre meilleur joueur.
C’est un profil qui correspond pas à une sortie de banc en plus.
Il est bon dans ses déplacements et fait mal à l’adversaire à l’usure.
Enfin bref espérons que cela passe car hormis lui et une préférence pour Kluivert c’est pour moi la meilleure composition
Jamais tu dois te priver de pavelito sur ce match
vu les résultats du week-end ,un match nul serait une déception mais pas une catastrophe.
on serait toujours 3ème avec 1 point d'avance sur Rennes ,4 sur Monaco et 5 sur Marseille
Bien sûr je souhaite une victoire et vois 2-1 avec un but de Sulc dans les dernières minutes
Je voulais voir Sulc titulaire...
En fait difficile de sortir yaremchuk, ton 9, apres un doublé.
Mais oui Pavel, mon chouchou, bien avant tout le monde ici...mais bien avant...je souhaite le voir sur le terrain.
aie ! , pas de Kluivert, alors , attention à al tamari !
compo logique
Pour une fois, on a un banc qui peut faire la différence ! Allez l'OL !
Déçu pour Sulc, bon mais Merah est la, mon caleçon aussi, gOLdorak un prono vite!!!
Il
Vous avez un petit lien pour mater le match de la saison, svp?
Dommage j'aime bien Sulc qui joue bien la ligne de déséquilibre contre un Yaremchuck qui est plus un avant conventionnel . Difficile de ne pas mettre Roman , méritant sur le dernier match .
Ce qui m'embête c'est qu'Endrick n'a jamais joué à son meilleur poste.
C'est comme les faux-pieds, ça commence à être pesant...
Petite minute complotiste: quel est l’intérêt de la LFP de voir gagner Lyon ce soir aucune ça atténuerait le suspense pour les 2 derniers matchs et ça mettrait Lens sous pression. Rennes qui passe devant tous le monde ferait monter les audience pour les 2 dernières journées en multiplex
Après si on est meilleur ou que Rennes est meilleur alors que le meilleur gagne.