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Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
Tanner Tessmann lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Rennes : Fofana et Nuamah reviennent, Tessmann absent

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour le choc de la 32e journée entre l'OL et Rennes, Paulo Fonseca peut compter sur les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah. En revanche, Tanner Tessmann n'est pas disponible.

    Il y a bien longtemps que la case des attaquants n'avait pas été aussi remplie. Ce dimanche (20h45), Paulo Fonseca n'aura pas l'excuse du peu de solutions offensives sur son banc. Elles n'auront pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais l'entraîneur de l'OL ne peut que se satisfaire de voir Malick Fofana et Ernest Nuamah réintégrer le groupe lyonnais. Après des semaines à repousser l'échéance, les deux ailiers sont disponibles, même si le Belge avait déjà tenté un premier retour pendant quelques minutes. Contre Rennes, ils seront bien de la partie pour "aider l'équipe" sur un laps de temps réduit. Ces retours poussent Rachid Ghezzal en dehors du groupe, tandis qu'Adam Karabec y fait son retour.

    De Carvalho de retour dans le groupe

    Toutefois, l'OL de cette saison ne pourrait pas être l'OL s'il n'y avait pas quelques pépins physiques à déplorer. Touché contre Auxerre, Orel Mangala observe une phase de repos, tandis que Tanner Tessmann n'est pas disponible également. Le milieu américain n'a pas participé à la séance ce samedi matin et Paulo Fonseca ne s'est pas arrêté sur la question. Ces deux absences dans l'entrejeu profitent à Mathys De Carvalho qui fait son retour dans le groupe lyonnais.

    Le groupe de l’OL : Greif, Descamps, Diarra - Tagliafico, Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté - Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey - Karabec, Moreira, Endrick, Sulc, Yaremchuk, Fofana, Nuamah

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    1 commentaire
    1. Avatar
      fandelol - sam 2 Mai 26 à 19 h 40

      C'est pas une mauvaise nouvelle ça. On aura donc logiquement Morton, Coco et Merah au milieu, super. Endrick aile droite, Moreira à gauche, reste à voir s'il met Yaremchuk ou Sulc en 9. Je pense qu'on espère tous voir le tchèque mais avec Fonseca, faut s'attendre à tout.

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