OL Lyonnes - Arsenal : 600 supporters anglais attendus au Parc OL

Ce samedi (15h), le Parc OL dépassera largement le seuil des 20 000 spectateurs. Parmi eux, près de 600 supporters d'Arsenal sont attendus dans le parcage visiteurs.

Ce vendredi, Jonatan Giraldez et Lindsey Heaps ont une nouvelle fois répété l'importance de pouvoir compter sur le soutien de leurs supporters. Ils seront plus de 20 000 à prendre place en tribunes, et le club espère réussir le tour de force de monter jusqu'à 25 000*. En ce sens, les virages du Parc OL ont été ouverts à la vente avec un tarif attractif. À l'aller, Arsenal avait souhaité surfer sur les encouragements de ses supporters pour prendre un ascendant sur OL Lyonnes. Cela avait porté ses fruits puisque les Gunners avaient inversé la tendance après avoir été menées 0-1. Ce samedi (15h), les Lyonnaises espèrent donc vivre pareil soutien.

Les Lyonnaises espèrent emballer la rencontre et l'ambiance

La saison passée, le scénario du match retour n'avait pas forcément aidé à se voir entraîner par les encouragements. Au contraire, les supporters londoniens avaient trouvé le moyen de se faire entendre. Un an plus tard, ils seront encore en nombre à Décines. Quand les fans lyonnais, notamment représentés par OL Ang'Elles et les régionaux de l'étape Lyondoners, étaient à peine une cinquantaine, ceux d'Arsenal seront bien plus nombreux. Près de 600 sont attendus en milieu de journée, ce samedi.

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