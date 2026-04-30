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Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
Jérémy Jacquet, joueur de Rennes (@SRFC)

Rennes sans Jacquet ou encore Frankowski face à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Franck Haise aura quelques pépins à gérer pour le déplacement de Rennes à l'OL dimanche. Les défenseurs Przemysław Frankowski et Jérémy Jacquet sont forfaits.

    Cette semaine, l'OL a vu revenir trois éléments offensifs à l'entraînement collectif : Rémi Himbert, Malick Fofana et Ernest Nuamah. Seront-ils là contre Rennes dimanche (20h45) ? Réponse vendredi lorsque Paulo Fonseca se présentera en conférence de presse. Orel Mangala, lui, sera forfait. Mais du côté rennais aussi, on connaît quelques pépins physiques. Ainsi, la presse locale révèle que Przemysław Frankowski est blessé pour ce grand rendez-vous entre le troisième et le cinquième de Ligue 1.

    Nordin très incertain

    Latéral ou piston droit, le Polonais est sur la touche depuis deux matchs et la mi-avril. En défense, Franck Haise se passera également de Jérémy Jacquet (à l'infirmerie depuis un mois et demi), touché et opéré de l'épaule. Autre possible défection, celle d'Arnaud Nordin, absent de la séance du jour. Indisponible contre Nantes le week-end passé (2-1), l'ailier est plus qu'incertain pour le duel dominical.

    Rappelons que cette confrontation influencera largement la course au podium. Un point sépare les deux rivaux, ainsi que Lille, bien en place (4e, 57 unités, comme l'Olympique lyonnais). On comprend donc aisément que le gagnant frappera un immense coup pour la lutte à la 3e place.

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