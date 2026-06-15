Mercato : l'OL tient sa première recrue avec Kaïl Boudache

En ce jour d’ouverture officielle du mercato estival, l'OL tient déjà sa première recrue. Après avoir assuré le maintien de son club formateur qu'est l'OGC Nice, Kaïl Boudache a signé son premier contrat professionnel avec le club rhodanien.

Le mercato estival débute ce15 juin, et l'OL tient déjà sa première recrue et ce n'est pas vraiment une surprise. Malgré les dernières tentatives de l'OGC Nice ces derniers jours, Kaïl Boudache n'est pas revenu sur la parole qu'il avait donnée aux dirigeants lyonnais il y a déjà quelques semaines. Ayant déjà trouvé un accord verbal et passé sa visite médicale avant la fin de saison de la Ligue 1, l'ailier a rendu tout cela officiel en signant son premier contrat professionnel avec l'OL ce lundi. L'international U23 algérien débarque donc librement (hors indemnités de formation) et s'est engagé jusqu'en juin 2031 avec le club rhodanien.

19 matchs chez les professionnels

À la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel, Matthieu Louis-Jean et la direction lyonnaise ont ainsi flairé le bon coup avec Kaïl Boudache, qui n'arrivait pas à trouver un accord avec Nice pour un premier contrat pro. Ayant fait ses débuts professionnels en Ligue Europa en janvier dernier, le natif d'Alès n'a qu'une expérience limitée au haut niveau (19 matchs). Toutefois, il a joué un rôle important dans le maintien des Aiglons en Ligue 1 en participant à la victoire contre l'AS Saint-Etienne en barrage retour. À 20 ans, il va désormais intégrer la rotation lyonnaise sur les ailes alors que le côté droit se trouve notamment à court de solutions suite aux départs d'Adam Karabec, Endrick ou encore Rachid Ghezzal.