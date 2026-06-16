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Pierre Sage est le nouvel entraîneur de Crystal Palace
Pierre Sage est le nouvel entraîneur de Crystal Palace

Après l'OL et Lens en Ligue 1, Pierre Sage va découvrir la Premier League

  • par Alban Nivet

    • Pierre Sage débute son aventure avec Crystal Palace. Après plusieurs jours de négociations et malgré l'intérêt d'autres clubs, dont une formation saoudienne, l'ancien entraîneur de l'OL a trouvé un accord avec les Eagles et signe un contrat de trois ans avec le club londonien.

    Auteur d'une saison remarquée avec le RC Lens, conclue par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France en ayant seulement le dixième budget de Ligue 1 (60 M€), Pierre Sage était devenu l'un des entraîneurs français les plus convoités du moment. Son arrivée représente un pari ambitieux pour Crystal Palace, qui lui offrira l'opportunité de découvrir la Premier League. L'opération profitera également à Lens, qui devrait récupérer 3 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 2 millions de bonus. De son côté, Sage pourrait rapidement retrouver son ancien club artésien puisque Crystal Palace et Lens participeront tous deux à la Como Cup cet été du 28 juillet au 1 août.

    Un staff en partie lyonnais

    Pour cette nouvelle aventure, Pierre Sage ne partira pas seul. Si les Eagles ont annoncé que la composition du staff du nouveau coach sera communiqué prochainement, il va être accompagné de son fidèle adjoint Jamal Alioui, mais aussi de Damien Della Santa. Ce dernier avait déjà travaillé à ses côtés à Lyon, notamment sur le développement individuel des joueurs et les phases arrêtées. Sandy Guichard, passé par l'AS Monaco, devrait également compléter le staff en tant que préparateur physique.

    Pierre Sage arrive dans un club en pleine mutation. Après une 10e place en Premier League en 2023-2024 puis une 12e place en 2024-2025, Crystal Palace a connu une saison 2025-2026 contrastée en championnat, terminée à la 15e place. Les Eagles ont toutefois compensé ces difficultés en championnat par un parcours européen historique. Qualifiés pour la Ligue Conférence grâce à leur victoire en FA Cup un an plus tôt, les Londoniens ont remporté la compétition pour décrocher le premier trophée européen majeur de leur histoire et valider leur billet pour la prochaine Ligue Europa. L'ancien entraîneur de l'OL aura désormais la mission de confirmer cette progression. Entre la Premier League, la Ligue Europa et les coupes nationales, Sage devra gérer un calendrier bien plus exigeant que celui de la saison passée tout en permettant à Crystal Palace de retrouver une place plus conforme à ses ambitions en championnat.

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