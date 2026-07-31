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Malick Fofana lors d'OL - Angers
Malick Fofana lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : Fofana dans le viseur d'un club allemand

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • De retour sur les terrains depuis deux matchs, Malick Fofana veut désormais enchaîner. À 21 ans, l'ailier belge reste l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'OL alors qu'il ferait partie d'une liste de profils qui plaisent au RB Leipzig.

    En l'espace de quinze jours, les supporters sont passés du tout au tout avec Malick Fofana. À la suite de la victoire contre le Servette FC, Paulo Fonseca avait montré un certain pessimisme sur son joueur, toujours pas disponible après déjà trois amicaux disputés. Et puis, à la surprise générale, l'ailier a débarqué en Allemagne, quarante-huit heures après ses coéquipiers, et a donc réalisé le stage dans son ensemble. Il a même participé à une vingtaine de minutes contre Wolfsburg, donnant forcément le sourire à tout un club. Dans la foulée, Malick Fofana a disputé une demi-heure contre le Real Betis mercredi (défaite 4-0) et on est désormais en droit de se dire que le Belge peut être un gros facteur X pour la double confrontation contre le Sparta Prague, au même titre qu'Ernest Nuamah. Impensable à la mi-juillet, preuve que tout va vite dans le football.

    Six joueurs sur la short-list

    Ces bonnes nouvelles concernant le Diable Rouge ne doivent pas faire oublier que ce dernier reste l'une des grosses valeurs marchandes de l'OL sur le marché des transferts. Au sein du club, on souhaite évidemment voir Fofana revenir à son meilleur niveau et ainsi retrouver ses standards d'avant blessure. Mais, il y a aussi la réalité du marché et des ventes qui ne se font pas. Un an après avoir fait le choix de rester, Malick Fofana peut-il vraiment partir ? La direction avait assuré que non.

    Toutefois, Bild a dressé une liste de joueurs qui plairaient au RB Leipzig pour remplacer Yan Diomandé, en partance pour le Real Madrid. En plus de Francisco Conceição (23 ans), Paul Nebel (23 ans), Ethan Nwaneri (18 ans), Tyler Dibling (20 ans) et Said El Mala (19 ans), on retrouve également Malick Fofana. Avec un possible transfert à 20 ou 30 M€, l'OL peut-il se laisser séduire ?

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    7 commentaires
    1. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - ven 31 Juil 26 à 10 h 17

      Rude concurrence. Le portugais semble le choix le plus évident .

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 31 Juil 26 à 10 h 21

      Non il doit pas se laisser séduire, en plus 20 ou 30 millions faut pas déconner.
      Déjà faut arrêter de vendre nos meilleurs joueurs sinon on va finir réellement à se retrouver en ligue 2, et encore moins à des tarifs d'amateurisme, dans les autres pays un Fofana il serait vendu le double, voir le triple.

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    3. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - ven 31 Juil 26 à 10 h 36

      Juni, si le RB met 30 M€ sur la table, c ‘est très tentant. L’état de forme de Malick est très incertain , et sonretour à un top niveau encore plus. Donc…

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      1. MICAL
        MICAL - ven 31 Juil 26 à 10 h 39

        Surtout qu'on a son remplaçant, l'invisible Duranville🤣

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    4. Avatar
      olgoneforever - ven 31 Juil 26 à 10 h 37

      Wahou 20....30 millions!
      Les Reds proposent 130 pour Barcola !
      Il y a peut-être un juste milieu...Enfin je dis ça ....

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    5. Gune56
      Gune56 - ven 31 Juil 26 à 10 h 47

      Vu la baisse du Chiffre d'affaires 2025-26 de 50M€, si un club propose 50M€ sur Fofana, je ne suis pas sûr que MmeKang puisse résister...

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      1. Koko
        Koko - ven 31 Juil 26 à 10 h 52

        il ne faudra pas oublié la clause de plus value car il sera revendu +100m par Leipzig xD

        Signaler

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