OL - Sparta Prague programmé le 11 août à 21 heures

Premier match officiel à domicile pour l'OL, et il sera crucial. Les Lyonnais recevront le Sparta Prague le 11 août. Coup d'envoi à 21 heures.

Voilà, le calendrier de l'OL pour les jours à venir est clair. Il faudra se remettre de la grosse défaite contre le Real Betis mercredi (4-0), et très vite. En effet, mardi 4 août, à 20 heures, il se rendra en Tchéquie pour défier le Sparta Prague à l'occasion du match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Une confrontation capitale pour la suite de la saison. Une semaine plus tard, place au premier rendez-vous à domicile pour les Lyonnais.

Les places sont en vente

Le mardi 11 août, ça on le savait, à 21 heures (c'est la nouveauté), Paulo Fonseca et son groupe recevront Adam Karabec et ses coéquipiers. Plus de 4 mois après le 8e de finale raté à la maison face au Celta de Vigo (0-2), les supporters espèrent ne pas revivre une triste soirée européenne. Surtout en pleine période de vacances. Les billets sont d'ailleurs déjà en vente.

Ces deux parties seront à suivre sur les antennes de Canal +, comme cela avait été avancé mi-juillet. Si les Rhodaniens passent cette étape, le barrage sera à nouveau sur la chaîne cryptée.