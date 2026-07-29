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Wassim El Abrougui, ancien joueur de l'OL et international chez les jeunes en Tunisie
Wassim El Abrougui, ancien joueur de l’OL et international chez les jeunes en Tunisie

Non conservé à l’OL Académie, El Abrougui est à l’essai à Saint-Étienne

  • par David Hernandez

    • Victime d’une rupture du ligament croisé en début de saison dernière, Wassim El Abrougui n’a pu défendre ses chances de rester à l’OL Académie. Non conservé, le latéral est à l’essai à l’AS Saint-Etienne depuis quelques jours.

    Une carrière tient à peu de choses et le destin peut amener à du positif ou au contraire du négatif, comme était venu l'expliquer Baptiste Monveneur sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Est-ce que sans sa rupture du ligament croisé en octobre 2025 Wassim El Abrougui (2007) aurait réussi à convaincre la direction de l’OL de le conserver au sein de l’Académie ? Personne ne le saura, mais cette longue blessure est arrivée au plus mauvais des moments pour le latéral droit qui n’a finalement disputé que deux rencontres la saison passée.

    Un essai pour renforcer la réserve stéphanoise

    Faisant partie de la longue liste des joueurs non conservés à Meyzieu à l’issue du dernier exercice, l’international U20 tunisien est désormais à la recherche d’un nouveau challenge. Le trouvera-t-il chez les voisins stéphanois ? Peut-être bien puisque El Abrougui est actuellement à l’essai du côté de l’AS Saint-Etienne, comme avancé par nos confrères du Peuple Vert. Il doit désormais convaincre les dirigeants stéphanois de lui faire une place pour renforcer la réserve de l’ASSE.

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