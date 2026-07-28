Mercato : Orban (ex-OL) enchaîne un nouveau prêt en Turquie

Après avoir évolué en Serie A la saison passée, Gift Orban n’a toujours pas d’avenir à Hoffenheim. Le club allemand a annoncé le prêt du Nigérian en Turquie, à l’Amed SK.

Il avait été un vrai pari pour l’OL à l’hiver 2024 et malheureusement, la mayonnaise n’a jamais pris avec Gift Orban. À la personnalité parfois loufoque, l’attaquant n’a pas fait long feu entre Rhône et Saône, étant vendu un an plus tard à Hoffenheim. Le club allemand avait déboursé neuf millions d’euros, mais on ne peut pas dire qu’il compte vraiment sur Orban. À l’été 2025, il a été envoyé en prêt à l’Hellas Vérone, où il a plus fait parler de lui en dehors que sur les terrains.

Adieu l'intéressement pour l'OL ?

De retour en Allemagne, Gift Orban va découvrir un nouveau championnat. Si l’OL conserve un intéressement de 7,5% sur une plus-value, il ne devrait rien toucher dans un futur plus ou moins proche. En effet, l’attaquant débarque en prêt à l’Amed SK, pensionnaire de Süper Lig. Le club turc possède une option d’achat dont le montant n’a pas été dévoilé, mais difficile d’imaginer qu’elle soit supérieure aux neuf millions d’euros déboursés il y a dix-huit mois par Hoffenheim.