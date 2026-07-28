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Gift Orban lors d'Arsenal - OL
Gift Orban lors d’Arsenal – OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

Mercato : Orban (ex-OL) enchaîne un nouveau prêt en Turquie

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après avoir évolué en Serie A la saison passée, Gift Orban n’a toujours pas d’avenir à Hoffenheim. Le club allemand a annoncé le prêt du Nigérian en Turquie, à l’Amed SK.

    Il avait été un vrai pari pour l’OL à l’hiver 2024 et malheureusement, la mayonnaise n’a jamais pris avec Gift Orban. À la personnalité parfois loufoque, l’attaquant n’a pas fait long feu entre Rhône et Saône, étant vendu un an plus tard à Hoffenheim. Le club allemand avait déboursé neuf millions d’euros, mais on ne peut pas dire qu’il compte vraiment sur Orban. À l’été 2025, il a été envoyé en prêt à l’Hellas Vérone, où il a plus fait parler de lui en dehors que sur les terrains.

    Adieu l'intéressement pour l'OL ?

    De retour en Allemagne, Gift Orban va découvrir un nouveau championnat. Si l’OL conserve un intéressement de 7,5% sur une plus-value, il ne devrait rien toucher dans un futur plus ou moins proche. En effet, l’attaquant débarque en prêt à l’Amed SK, pensionnaire de Süper Lig. Le club turc possède une option d’achat dont le montant n’a pas été dévoilé, mais difficile d’imaginer qu’elle soit supérieure aux neuf millions d’euros déboursés il y a dix-huit mois par Hoffenheim.

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    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - mar 28 Juil 26 à 15 h 10

      Orban en Turquie...ça peut dégénérer !

      Signaler
    2. Avatar
      gOLdorak - mar 28 Juil 26 à 15 h 24

      Encore un recrutement de génie de la part d'une cellule de recrutement inspirée. Plus sérieusement, c'est bien de se souvenir qu'on ne peut pas toujours tomber sur des Fofana (qui avait d'ailleurs été recruté en même temps que lui) ou des Moreira.

      Signaler
    3. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 28 Juil 26 à 16 h 05

      Or an , cadet d nos soucis.
      Par contre le site l’Equipe confirme la signature imminente d’Openda et Félix Bacher.
      Ça sent très très bon les gones.😃❤️💙

      Signaler

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