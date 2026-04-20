Gift Orban (ex-OL) fait parler de lui en Italie

Parti de l'OL il y a un peu plus d'un an, Gift Orban souffle le chaud et le froid à l'Hellas Vérone. Ces dernières heures, c'est avant tout en dehors du terrain qu'il a fait parler de lui.

Dans la liste des attaquants de pointe qui n'ont pas réussi à l'OL ces dernières saisons, nous demandons Gift Orban. Débarqué en même temps que Malick Fofana à l'hiver 2024, le Nigérian n'a jamais réussi à se faire une place à Décines, malgré des débuts prometteurs. La faute notamment à une personnalité qui détonne dans le football et qui ne lui a pas facilité la vie. Un an à peine après son arrivée, Orban a donc été cédé à Hoffenheim avant que l'Hellas Vérone ne lui ouvre les portes l'été dernier.

Une échauffourée pour avoir refusé de faire une photo

En prêt en Serie A, Gift Orban a inscrit 7 buts et délivré 3 passes en 28 matchs de championnat. Un bilan plutôt correct pour le Super Eagle, mais ses frasques reprennent encore le dessus sur le sportif. Ces dernières heures, une vidéo sur les réseaux sociaux fait le buzz. On y voit l'ancien Lyonnais en venir aux mains avec un supporter de l'Hellas Vérone. Ce dernier, agacé par l’attitude de l’attaquant nigérian qui a refusé de s’arrêter en voiture auprès des fans, a tapé le capot du véhicule.