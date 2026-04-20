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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

Fathallah (OL Lyonnes) disputera bien un Euro avec l'équipe de France

  • par David Hernandez

    • Si l'équipe de France U19 n'a pas réussi à décrocher son billet pour l'Euro U19 cet été, Maïssa Fathallah disputera bien un tournoi continental. La défenseuse d'OL Lyonnes a été retenue avec les U17 françaises, comme cinq autres Lyonnaises, pour disputer l'Euro de la catégorie du 1er au 18 mai prochain.

    Semaine à oublier pour Maïssa Fathallah. En l'espace de quelques jours, la polyvalente joueuse d'OL Lyonnes a vécu la désillusion de ne pas se qualifier pour l'Euro U19 avec l'équipe de France avant de se faire éliminer en demi-finale de la Coupe Nike U18 avec les jeunes lyonnaises. Deux coups durs à la suite avant de reprendre avec le groupe professionnel et pourquoi pas d'être de la réception de Dijon mercredi et du déplacement à Arsenal dimanche. Après, il sera temps pour Fathallah de mettre les voiles vers Clairefontaine. Si elle n'a pas décroché le billet avec les U19, la native de Vitry-sur-Seine disputera l'Euro U17 avec l'équipe de France.

    Pas de retour contre Arsenal ni de finale de Coupe de France

    Maïssa Fathallah fait partie des vingt joueuses retenues par Franck Plenecassagne pour disputer le tournoi continental qui se tiendra du 1er au 18 mai en Irlande du Nord. Elle ne sera pas la seule représentante lyonnaise puisque cinq autres joueuses de l'Académie et de la génération 2009 font aussi le voyage. On retrouve la gardienne Jenaye Le Jort, les défenseuses Emma Motyka et Rosie Olando, la milieu Maelys Ane et l’attaquante Léa Motyka.

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