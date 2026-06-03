Elma Junttila Nelhage (OL Lyonnes) n'a pas rejoint la Suède

La jeune défenseure centrale d'OL Lyonnes, Elma Junttila Nelhage, a déclaré forfait avec la Suède. Elle ne participe pas à l'ultime rassemblement de la saison avec sa sélection.

Convoquée avec la Suède pour le dernier rassemblement de l'exercice, Elma Junttila Nelhage ne pourra finalement pas honorer sa place dans le groupe. La joueuse d'OL Lyonnes a déclaré forfait. En cause, un problème lié à un pépin physique dont la rééducation ne s'est pas passée comme espéré.

La Fédération a communiqué sur la situation. "Malheureusement, la rééducation d’Elma après une blessure précédente ne s’est pas déroulée comme elle le souhaitait. Elle ne peut donc pas participer à la prochaine réunion de l’équipe nationale", a expliqué Niklas Egnell, responsable de la performance de la sélection suédoise.

L'entraîneur Tony Gustavsson a lui aussi regretté cette absence. "Nous savions qu’il y avait un pari à prendre en amenant Elma. Nous espérions pouvoir l’avoir avec nous au rassemblement et la préparer pour le match. C’est donc triste qu’elle ait eu une rechute", a-t-il déclaré. Il en a profité pour annoncer l'arrivée d'Anna Anvegard (BK Hacken) pour pallier ce forfait.

14 matchs avec OL Lyonnes cette saison

Cette nouvelle constitue un contretemps pour la jeune défenseure rhodanienne (23 ans). Arrivée à Lyon avec l'étiquette d'espoir du football féminin suédois, Elma Junttila Nelhage a progressivement trouvé sa place dans l'effectif rhodanien au cours de la saison 2025-2026. Malgré une concurrence importante au sein du secteur défensif lyonnais, elle a pris part à 14 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Jonatan Giraldez. Sa progression a été freinée sur la fin par cette blessure qu’elle met du temps à soigner.

Éloignée des terrains depuis le mois d'avril, elle était présente dimanche à Meyzieu, avec plusieurs de ses coéquipières. Elle y soutenait les U19 d’OL Lyonnes qui jouaient le titre face au PSG (4-1).