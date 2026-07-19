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Katriina Talaslahti à Fleury (@DR)

Mercato : Katriina Talaslahti retrouvera OL Lyonnes le 4 septembre

  • par Gwendal Chabas

    • Passée par OL Lyonnes, sans jouer, Katriina Talaslahti retrouvera très vite son ancienne équipe. La gardienne est de retour à Fleury.

    Ses performances à Dijon lui ont visiblement donné davantage de crédit. En tout cas, Katriina Talaslahti a profité des deux dernières années en Côte-d'Or pour grapiller du temps de jeu. Elle a disputé 34 rencontres de championnat sur les deux saisons, soit davantage que dans toute sa carrière française. Après cette expérience réussie, la gardienne retourne dans un de ses anciens clubs. Non pas à OL Lyonnes, où elle a évolué de 2019 à 2021 en provenance du Bayern Munich, mais à Fleury.

    Elle était gardienne numéro 3 à OL Lyonnes

    Elle a déjà côtoyé cette équipe entre 2021 et 2023. Elle y compte 20 apparitions, dont 14 en Première Ligue, mais elle n'avait pas du tout joué en D1 en 2022-2023. La Finlandaise de 25 ans a signé un contrat d'un an avec la formation de l'Essonne. Une opportunité pour elle de rester dans l'Hexagone, où elle recroisera bien vite les Lyonnaises. Dès le 4 septembre à 21 heures, pour la première journée, elle accueillera les joueuses de Jonatan Giráldez.

    Rappelons qu'elle n'a jamais porté les couleurs rhodaniennes au cours de son passage entre Rhône et Saône. Il faut dire qu'elle était la numéro 3 dans la hiérarchie, notamment derrière Sarah Bouhaddi.

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