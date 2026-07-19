Pendant que ses coéquipiers de l'OL lancent leur stage en Allemagne ce dimanche, Nicolas Tagliafico a lui une finale à jouer. Le latéral gauche dispute une deuxième finale de Coupe du monde de suite. L'Argentine affronte l'Espagne à 21h du côté de New-York.

Cela n'est arrivé que deux fois dans l'histoire de la Coupe du monde. Voir un champion du monde en titre réussir à conserver sa couronne lors de l'édition suivante. Ce dimanche (21h), l'Argentine peut rejoindre le Brésil et l'Italie, seules nations ayant pour le moment réussi cet exploit. Pour écrire un peu plus l'histoire, l'Albiceleste aura malgré tout fort à faire à New-York. Après avoir sorti l'Angleterre en demie, elle va devoir prendre le meilleur sur l'Espagne, championne d'Europe en titre. Une finale que l'on pourrait qualifier de rêves, bien qu'une présence de la France n'aurait pas été pour déplaire.

Face à la Roja, l'Argentine misera encore sur un état d'esprit qui lui a permis de renverser la situation à plusieurs reprises dans cette Coupe du monde. Si l'on peut logiquement critiquer certains comportements argentins, la stratégie a pour le moment parfaitement fonctionné. Pour cette finale, Lionel Scaloni devrait encore titulariser Nicolas Tagliafico sur le côté gauche de la défense. S'il ne finit pas toujours les rencontres, le latéral de l'OL a montré une vraie solidité depuis son retour de blessure. Un soldat comme il en a l'habitude.