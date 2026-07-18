Ce samedi matin, la délégation de l'OL a pris la direction de l'Allemagne pour deux amicaux et une semaine de stage. Paulo Fonseca a convoqué 26 joueurs, mais pas Malick Fofana et Khalis Merah, toujours convalescents.

Vingt jours après la reprise de l'entraînement, l'OL lance son stage estival. Ce samedi matin, les joueurs lyonnais ainsi que le staff ont décollé en direction de l'Allemagne pour une semaine. Devant initialement se rendre à l'Adidas Campus ce dimanche 19 juillet, le club a avancé son arrivée de vingt-quatre heures dans le but de disputer un quatrième amical contre le Slavia Prague. Ce samedi (19h), les coéquipiers de Corentin Tolisso affronteront donc le champion de Tchéquie dans un format de deux mi-temps de soixante minutes. Un format qui devrait permettre à Paulo Fonseca de donner du temps de jeu aux 26 joueurs qui ont fait le déplacement jusqu'à Herzogenaurach.

Nuamah attendu le 21 juillet à Herzogenaurach

Comme il l'avait indiqué après la victoire 2-1 contre le Servette, le technicien portugais a choisi d'amener tous les éléments ayant pris part aux entraînements depuis le 29 juin dernier. Pas de surprise donc, avec les absences notables de Malick Fofana, dont on ignore encore pour quand sera le retour, et Khalis Merah, qui va suivre son protocole de reprise à Décines. S'il n'est pas inscrit dans la liste des joueurs présents en Allemagne, Ernest Nuamah doit bien rejoindre ses coéquipiers. Mais ce sera avant tout au cours de la semaine prochaine, le 21 juillet plus précisément.

Le groupe de l'OL en Allemagne : Bengui, Descamps, Diarra, Greif - Abner, Kamara, Kango, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Otobo, Ouédraogo - Bidstrup, De Carvalho, Mangala, Morton, Nartey, Sulc, Tessmann, Tolisso - Boudache, Duranville, Gomes Rodriguez, Hamdani, Himbert, Molebe