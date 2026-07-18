OL - Mercato : des courtisans pour Tagliafico ?

Actuellement en pleine préparation pour la finale de la Coupe du monde 2026, Nicolas Tagliafico ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le latéral de l'OL aurait des courtisans en Europe, même si rien n'est réellement concret pour le moment.

L'OL aura-t-il un double champion du monde dans ses rangs à compter de lundi ? Il y a une chance sur deux que la réponse soit oui puisque Nicolas Tagliafico et l'Argentine affrontent l'Espagne pour un deuxième sacre consécutif en Coupe du monde. Après cette finale, le latéral aura le droit à du repos, comme l'ensemble des autres Mondialistes évoluant à l'OL. Seulement, se pose la question de savoir si l'Argentine a encore un réel avenir entre Rhône et Saône ? Avec le recrutement de Mohamed Ouédraogo, la formation rhodanienne dispose à présent de trois solutions à gauche avec Abner et Tagliafico. Dans le désir lyonnais de vendre, l'un des deux derniers cités devra certainement plier bagage d'ici à la fin août. Récemment, Abner a déclaré qu'il "se sentait bien à l'OL", laissant entendre qu'un départ n'était pas forcément à l'ordre du jour. De quoi ouvrir la porte à Tagliafico ?

Des projets dans les standards de Tagliafico ?

Avec plus d'un an de contrat suite à son retour l'été dernier, l'ancien de l'Ajax Amsterdam possède une solide expérience, mais aussi un âge avancé. Avec un salaire conséquent, l'OL pourrait ainsi soulager sa masse salariale, tout en récupérant quelques millions d'euros dans la transaction. Reste à trouver des clubs intéressés et qui intéressent le joueur. Ces derniers jours, la presse grecque évoquait un intérêt de l'Olympiakos. Ces dernières heures, c'est plutôt de l'Espagne et du Deportivo La Corogne que le nom de Nicolas Tagliafico serait dans la liste des pistes pour un latéral gauche. Des projets susceptibles de séduire le latéral ? À 33 ans, le champion du monde reste ambitieux et n'a jamais caché son désir de finir sa carrière en Argentine. Dès cet été ?