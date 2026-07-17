L'OL se rendra en Allemagne samedi. Il y disputera un premier amical face au Slavia Prague, avant de passer une semaine entre entraînements et activités de cohésion.

Sans doute le dernier coup de collier avant de donner un peu plus de temps à la récupération en vue du 3e tour qualificatif pour la Ligue des champions. Pendant une semaine, de samedi au vendredi 24 juillet, les Lyonnais seront en Allemagne. L'occasion d'un stage au campus Adidas, mais aussi de disputer deux affiches amicales. L'OL affrontera le Slavia Prague le 18, ainsi que Wolfsburg vendredi prochain.

Entre les deux, le groupe aura le droit à un programme copieux. Un mélange entre entraînements et activités pour la cohésion de l'effectif. Une période assez classique une fois l'été venu, un moment idéal pour souder un collectif. Le moment aussi d'intégrer encore davantage les recrues qui sont là depuis trois semaines. Le tout dans un cadre qui changera du GOLTC où les Rhodaniens ont leurs habitudes.

Retour de Nuamah, Šulc va monter en température

Ernest Nuamah reviendra dans l'équipe durant ce voyage en outre-Rhin. Ce sera la seule nouveauté, puisque Moussa Niakhaté sera là après le séjour allemand. Pavel Šulc pourra monter en pression, lui qui a repris lundi. Surtout, l'équipe de Paulo Fonseca devra cocher quelques cases sur le chemin de sa préparation avant le Q3 début août.