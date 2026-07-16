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Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
Ernest Nuamah à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Nuamah va rejoindre le groupe pour le stage en Allemagne

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Éliminé en seizième de finale de la Coupe du monde avec le Ghana, Ernest Nuamah a profité d'un peu de vacances. L'ailier va faire son retour dans les prochains jours pour participer au stage de l'OL en Allemagne.

    De notre envoyé spécial à Bourgoin.

    En recrutant rapidement, la direction de l'OL a souhaité permettre à Paulo Fonseca de rapidement travailler avec un groupe au complet en vue des barrages de la Ligue des champions. Toutefois, avec la Coupe du monde, certains éléments ont dû faire l'impasse sur le début de la préparation estivale. Moussa Niakhaté ne sera pas de retour avant une dizaine de jours, tandis que Nicolas Tagliafico fait durer le plaisir avec l'Argentine et une finale ce dimanche. Les retours vont donc se faire au compte-goutte, à l'image de Pavel Šulc revenu lundi dernier. Après seulement deux entraînements, le Tchèque a d'ailleurs joué quelques minutes face au Servette FC, mercredi à Bourgoin (2-1).

    Pas de recrue espérée avant le départ en Allemagne

    Premier Mondialiste de retour, l'attaquant va rapidement être suivi par Ernest Nuamah. Eliminé en seizièmes de finale, quelques jours après Sulc, le Ghanéen va faire son retour à Lyon dans les prochains jours. Enfin, pas vraiment à Lyon puisque l'ailier va prendre la direction de l'Allemagne en début de semaine prochaine pour rejoindre le groupe lyonnais qui débutera son stage estival à Herzogenaurach. "Il va nous rejoindre en Allemagne. Ce sera la seule nouveauté par rapport au groupe de ce (mercredi) soir", a déclaré Paulo Fonseca à Bourgoin. Cela représentera malgré tout un renfort offensif de plus. Non-négligeable quand on voit la tournure prise par le dossier Fofana...

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    3 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 16 Juil 26 à 9 h 57

      Je pense que les absents du stage en Allemagne ne joueront pas le match aller du 3e TP, voire le retour aussi.

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    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 16 Juil 26 à 9 h 58

      C'est bien pour Malick, il a su reprendre du rythme lors de la CDM, ou au moins reprendre des sensations et de la confiance. Il pourra je l'espère se relancer cette saison avec une bonne prépa.

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    3. Avatar
      lekinslayer - jeu 16 Juil 26 à 9 h 59

      Qu'il prenne son temps pour revenir, on n'est pas encore trop sûr de son retour physiquement avec la fin de saison et les maigres minutes de la CDM. On va avoir besoin de lui s'il est en pleine forme, ce que j'espère. Il a tout a gagner a faire enfin une saison complète propre

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