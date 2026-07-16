OL - Servette FC (2-1) : "Un match à oublier" pour Fonseca

Vainqueur de son troisième match de préparation, l'OL a pourtant montré un visage peu séduisant mercredi soir à Bourgoin. Ce succès contre le Servette FC ne restera pas dans la mémoire de Paulo Fonseca, assez cru au moment de son analyse.

De notre envoyé spécial à Bourgoin.

Ce n'est qu'un match de préparation et dans un sens comme dans l'autre, il ne faut jamais tirer des conclusions trop hâtives. Cependant, au moment de se présenter face à la presse au coup de sifflet final, Paulo Fonseca n'a pas mâché ses mots pour décrire son ressenti sur la victoire de l'OL contre le Servette FC. "Ce n'était pas un bon match. Aujourd'hui, on va retenir la victoire (2-1), mais c'était un match que je vais oublier parce que ce n'était pas un bon match." On a connu l'entraîneur portugais bien moins alarmiste sur certaines prestations lyonnaises en Ligue 1, mais le visage montré par ses joueurs n'a clairement pas convaincu.

"On avait beaucoup travaillé physiquement sur les deux derniers jours"

Critiquant un "jeu lent, une équipe techniquement pas bien", Fonseca a, il est vrai, montré certains signes d'agacement sur son banc en première mi-temps. Avec notamment une cible prioritaire, Ainsley Maitland-Niles qui, à la vue des gestes réalisés par son coach, a très souvent fait les mauvais choix. Plutôt critique envers la prestation collective de son groupe, l'entraîneur portugais a néanmoins cherché à trouver des circonstances atténuantes. "Je pense que l'équipe est très fatiguée. Les deux derniers jours, on a beaucoup travaillé physiquement. Ils sont très fatigués." Un constat en partie partagé par Corentin Tolisso. Mais pour réussir, il faut aussi souffrir.