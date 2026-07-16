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Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
Paulo Fonseca lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Servette FC (2-1) : "Un match à oublier" pour Fonseca

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Vainqueur de son troisième match de préparation, l'OL a pourtant montré un visage peu séduisant mercredi soir à Bourgoin. Ce succès contre le Servette FC ne restera pas dans la mémoire de Paulo Fonseca, assez cru au moment de son analyse.

    De notre envoyé spécial à Bourgoin.

    Ce n'est qu'un match de préparation et dans un sens comme dans l'autre, il ne faut jamais tirer des conclusions trop hâtives. Cependant, au moment de se présenter face à la presse au coup de sifflet final, Paulo Fonseca n'a pas mâché ses mots pour décrire son ressenti sur la victoire de l'OL contre le Servette FC. "Ce n'était pas un bon match. Aujourd'hui, on va retenir la victoire (2-1), mais c'était un match que je vais oublier parce que ce n'était pas un bon match." On a connu l'entraîneur portugais bien moins alarmiste sur certaines prestations lyonnaises en Ligue 1, mais le visage montré par ses joueurs n'a clairement pas convaincu.

    "On avait beaucoup travaillé physiquement sur les deux derniers jours"

    Critiquant un "jeu lent, une équipe techniquement pas bien", Fonseca a, il est vrai, montré certains signes d'agacement sur son banc en première mi-temps. Avec notamment une cible prioritaire, Ainsley Maitland-Niles qui, à la vue des gestes réalisés par son coach, a très souvent fait les mauvais choix. Plutôt critique envers la prestation collective de son groupe, l'entraîneur portugais a néanmoins cherché à trouver des circonstances atténuantes. "Je pense que l'équipe est très fatiguée. Les deux derniers jours, on a beaucoup travaillé physiquement. Ils sont très fatigués." Un constat en partie partagé par Corentin Tolisso. Mais pour réussir, il faut aussi souffrir.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      KIM K - jeu 16 Juil 26 à 9 h 38

      AMN pas bon mais Kango pas mieux et il fait beaucoup trop de fautes .
      Il y a encore plus urgence à trouver un arrière droit qu'un 9 ( ou essayer Kluivert à droite ? )

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    2. Avatar
      Poupette38 - jeu 16 Juil 26 à 9 h 39

      Exact, en L1 ça ne pardonne pas

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    3. Avatar
      BadGone91 - jeu 16 Juil 26 à 10 h 02

      Comme toujours lors des mauvais matchs de prépa on nous sort que l'équipe est fatiguée... Toutes les équipes sont fatiguées.

      En tout cas on enchaine les victoires et c'est déjà très bien pour le moral.

      Il va falloir monter en puissance, et trouver des automatismes avec les recrues et les jeunes.

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      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 16 Juil 26 à 10 h 08

        Je pense que tu n'as pas regardé le match. C'était poussif comme rarement vu, avec des joueurs qui jouaient en marchant. Ceux qui étaient à peu près en jambe ont fait la différence, Tolisso, Boudache… La plupart des autres ont tenu trente minutes à tout casser avant d'errer sur le terrain.
        Il reste encore une semaine à solliciter durement les organismes, puis on mettre l'accent sur la récupération avant de commencer le marathon de la saison par un sprint endiablé. Prions pour que l'on subisse un minimum de casse durant ces trois semaines, on aura besoin de tout le monde.

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    4. Avatar
      pathetikOL - jeu 16 Juil 26 à 10 h 08

      A oublier, comme d'autres l'année dernière .. il va vite falloir faire mieux les échéances cruciales pour le club arrivent à grand pas !

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