Tolisso après OL - Servette FC (2-1) : "Je me sens bien physiquement"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Pour sa troisième sortie de l'été, l'OL s'est imposé 2-1 face au Servette FC mercredi soir. Devant le public de Bourgoin, Corentin Tolisso a été le grand monsieur de la soirée avec un doublé.

    De notre envoyé spécial à Bourgoin.

    Une troisième victoire en trois matchs de préparation pour l'OL. Mais, ça n'a pas été une partie de plaisir contre le Servette (2-1)...

    Corentin Tolisso : Oui, c'était un peu compliqué, on a mal commencé, je pense qu'on a pris un but bête. Après, on a essayé de revenir dans le match, ça a été un peu difficile. Quand on a parlé à la première pause fraîcheur, on s'est dit que peu importe, il faut qu'on arrive à se donner à fond, à faire tout à fond, que ce soit dans les duels, dans les courses. Après, c'est un match de préparation, arrivera ce qui devra arriver, mais il faut aussi travailler physiquement.Il faut tout faire à fond et se donner à fond, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, on a été récompensé de nos efforts et on a réussi à gagner ce match. C'est bien de gagner, on est sur trois victoires dans nos trois matchs de préparation.Et c'est toujours bon pour la confiance, donc il faudra continuer.

    "Des matchs qui nous permettent de travailler le foncier"

    Vous avez affronté deux équipes qui étaient sur la fin de leur préparation par rapport à vous. Quel bilan pouvez-vous en tirer ?

    C'est positif parce que déjà, on a gagné et après, je trouve qu'on est assez bien physiquement. On travaille beaucoup en termes de volume de séance, on double beaucoup les séances. Je pense que ces matchs de préparation font partie aussi du processus pour améliorer notre foncier. Il faut aussi le prendre comme ça, donc même avec la fatigue, il faut continuer parce que je prends aussi ça comme un entraînement.

    Vous avez joué 70 minutes, contre 60 pour les autres. C'était une volonté de votre part de faire un peu de rab ou c'est un choix du coach ?

    Non, le coach a dit que certains allaient jouer 45, d'autres 60, et j'ai 70, mais franchement je me sentais bien. Même quand j'ai vu les autres sortir et que je restais, je me suis dit qu'il fallait que je continue à essayer de courir, justement aller au bout de moi-même pour progresser physiquement et pouvoir être de plus en plus prêt.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 16 Juil 26 à 8 h 03

      Il est loin le Tolisso en souffrance , qui n'arrivait pas à tenir un match complet , au retour du bayern .
      Le voila revenu à son top niveau , et quand tu vois ce que fait messi a 39 ans , il a encore des années devant lui .

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      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 16 Juil 26 à 8 h 20

        C'est vrai que Messi est en train de repousser les limites, ne seraient-ce que psychologiques ! Je pense que ce qu'il fait va changer beaucoup de choses dans la tête des joueurs qui se voyaient déjà sur la fin à une trentaine d'années.

        A 39 ans on peut encore sortir des performances remarquables, et surtout être en forme physique !

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