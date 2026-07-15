Ce mercredi (18h30), l'OL retrouve une enceinte devenue familière de ses préparations estivales. Pour la neuvième fois depuis 2017, les Lyonnais disputeront un match amical au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.

Cela n'a désormais plus de secrets pour l'équipe dirigeante du FCBJ. La venue de l'OL créé forcément du stress, mais le club isérois a maintenant l'habitude de recevoir son club partenaire. Ce mercredi soir, ce sera la neuvième fois que le club septuple champion de France fera le court voyage jusqu'à Bourgoin. Ce total pourrait même monter à onze si l'on tient compte des deux matchs disputés par OL Lyonnes en amical contre la Juventus Turin à l'été 2024 puis en Première Ligue contre Le Havre. Autant de rendez-vous qui ont entraîné une mécanique bien rodée au sein du FC Bourgoin-Jallieu.

Le stade Pierre-Rajon réussit plutôt bien à l'OL car sur les huit amicaux disputés depuis 2017, les Lyonnais en sont sortis vainqueurs à cinq reprises. De quoi faire plaisir aux supporters qui viennent très souvent en nombre. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il en soit de même ce mercredi soir à 18h30 au moment du coup d'envoi d'OL - Servette FC. Il reste d'ailleurs encore des places disponibles en cliquant sur ce lien.

Les matchs de l'OL à Bourgoin depuis 2017

18 juillet 2017 : OL 2-0 Ajax Amsterdam

21 juillet 2018 : OL 4-0 Fulham

13 juillet 2019 : OL 1-2 Servette FC

10 juillet 2021 : OL 5-1 Bourg-en-Bresse

12 juillet 2022 : OL 1-3 Dynamo Kiev

12 juillet 2022 : OL 3-0 Dynamo Kiev

31 juillet 2024 : OL 0-0 Torino

9 août 2025 : OL 2-1 Getafe