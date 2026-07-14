OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube

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Les joueurs de Paulo Fonseca sont désormais pleinement lancés dans leur préparation. Dans leur viseur, le 3e préliminaire de Ligue des champions les 4/5 et 11 août. Pour tout savoir de la préparation lyonnaise, votre site Olympique-et-Lyonnais est le média idéal. Et si votre émission hebdomadaire Tant qu'il y aura des Gones fait une pause estivale, vous trouverez tout de même du contenu exclusif pour YouTube.

Interviews, réactions d'après-match, résumés...

Résumés des matchs amicaux de l'OL, réactions des joueurs et de l'entraîneur au coup de sifflet final... Toute la rédaction est mobilisée pour vous faire au plus près l'état du groupe rhodanien. Pour être certain de ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Il suffit pour cela de cliquer sur la cloche, et vous serez averti du lancement de chaque opus. Gros plus de cette action, vous serez déjà d'attaque pour la rentrée, lorsque TKYDG reviendra pour débriefer les parties et parler de la saison 2026-2027.