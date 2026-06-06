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OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur Twitch

  • par Gwendal Chabas

    • En cette intersaison, Tant qu'il y aura des Gones fait une pause. Pour suivre le futur exercice 2026-2027 de votre émission sur l'OL, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch.

    Après une saison entière à débattre et à revenir sur l'actualité de l'OL, il était temps de faire une pause. Pendant que les sélections vont s'affronter pour le titre mondial à partir du 11 juin, Tant qu'il y aura des Gones marque une pause. Depuis le début de l'exercice, nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont débattu sur leur club aimé de manière hebdomadaire avec franc-parler et sans langue de bois, leur marque de fabrique.

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    TKYDG, que vous retrouvez sur de nombreux canaux. YouTube évidemment, mais sachez que vous avez également la possibilité de nous retrouver en direct sur Twitch. Avec cette proximité permise par le chat qui vous permet de livrer vos avis et commentaires sur les thématiques abordées. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre et ainsi ne pas rater l'émission. Pour cela, cliquez sur ce lien, puis sur l'icône "cœur". Et vous avez même le loisir d'être notifié en cliquant ensuite sur la "cloche".

    Rappelons que Tant qu'il y aura des Gones vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

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