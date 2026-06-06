En cette intersaison, Tant qu'il y aura des Gones fait une pause. Pour suivre le futur exercice 2026-2027 de votre émission sur l'OL, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch.

Après une saison entière à débattre et à revenir sur l'actualité de l'OL, il était temps de faire une pause. Pendant que les sélections vont s'affronter pour le titre mondial à partir du 11 juin, Tant qu'il y aura des Gones marque une pause. Depuis le début de l'exercice, nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont débattu sur leur club aimé de manière hebdomadaire avec franc-parler et sans langue de bois, leur marque de fabrique.

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Rappelons que Tant qu'il y aura des Gones vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.