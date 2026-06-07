OL - Mercato : une piste de latéral droit en Premier League ?

Avec la fin du prêt de Hans Hateboer et l’avenir incertain d’Ainsley Maitland-Niles, le couloir droit de la défense de l’OL risque d’être un chantier estival. Un profil venu de Premier League avec Andrès Garcia plairait aux dirigeants lyonnais.

Le mercato n’ouvre que dans une semaine, mais Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement n’ont pas attendu cette date du 15 juin pour se mettre au travail. Entre trouver des portes de sortie pour les uns d’un côté et renforcer l’effectif de Paulo Fonseca de l’autre, le travail estival s’annonce titanesque. Le tout saupoudré de l’incertitude autour de la Ligue des champions. Néanmoins, les chantiers sont nombreux et presque sur tous les postes. À commencer par celui du latéral droit. Ainsley Maitland-Niles souffle le chaud et très souvent le froid, tandis que Hans Hateboer a vu son prêt prendre fin. Steeve Kango a certes émergé à la surprise générale, mais l’ancien de Vaulx-en-Velin n’est pas assez mûr.

Un profil plutôt offensif

Avec l’avenir incertain de Maitland-Niles, en fin de contrat en juin 2027, l’OL va certainement devoir s’activer dans ce secteur. Après le nom de Vitinho, un autre profil se serait ajouté à la liste des potentielles recrues. D’après le média valencian Super Deporte, Andrès Garcia plairait à la direction lyonnaise. À 23 ans, l’Espagnol appartient à Aston Villa qu’il a rejoint en janvier 2025 en provenance de Levante, mais il a eu du mal à se faire une place entre blessure et concurrence (8 matchs). Un joueur à relancer donc. Décrit comme un latéral plutôt offensif, Garcia a des touches en Liga avec Valence, qui semblait avoir une longueur d’avance mais qui aurait mis un frein aux négociations ces derniers jours, mais aussi Elche.