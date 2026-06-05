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Vitinho, défenseur de Botafogo
Vitinho, défenseur de Botafogo (AFP via Getty Images)

Mercato : l'OL sur la piste d'un joueur de Botafogo ?

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • L'Olympique lyonnais aurait des vues sur Vitinho, latéral droit brésilien de 26 ans évoluant du côté de Botafogo.

    L’Olympique lyonnais continue d’ajuster sa stratégie sur le marché des transferts. Dans un contexte financier contraint, avec le passage devant la DNCG qui se rapproche, le club rhodanien privilégie désormais des profils accessibles et à fort potentiel, capables de s’inscrire dans la durée. D’après les informations d’ESPN, l’OL s’est positionné sur Vitinho, latéral droit de Botafogo. Âgé de 26 ans, le Brésilien est un titulaire régulier au sein du club carioca, où il s’est imposé comme l’un des éléments les plus constants de l’effectif.

    Sous contrat avec Botafogo jusqu'en 2029

    Formé au Brésil, Vitinho connaît déjà le football européen, d’abord au Cercle Bruges entre 2018 et 2022 puis à Burnley, entre 2022 et 2024. De retour dans son pays, il a retrouvé un rôle majeur à Rio, au point de se voir récompenser par deux sélections avec le Brésil à l’automne 2025. Capable d’évoluer également dans un rôle de piston dans une défense à cinq, il correspond au profil recherché par plusieurs clubs européens. Sous contrat avec Botafogo jusqu’en décembre 2029, il attire également l’attention des Russes du CSKA Moscou et du Zénith Saint-Pétersbourg, ainsi que de formations brésiliennes comme Cruzeiro ou Palmeiras.

    Toujours selon ESPN, un transfert pourrait être envisagé autour de 7 à 8 millions d’euros. Une somme qui s’inscrirait dans la nouvelle politique de recrutement lyonnaise, davantage orientée vers des opportunités de marché plutôt que vers des investissements lourds. Seulement, se pose la question de savoir si l'OL et Botafogo peuvent encore faire affaire ensemble alors que les deux clubs réclament de l'argent à l'un et l'autre suite aux différentes manoeuvres de John Textor...

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    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 5 Juin 26 à 15 h 57

      ça pue cette histoire, on le sait que maintenant ce club ça va être ... compliqué (pour rester poli) de négocier. J'aurai tendance a partir sur un autre joueur rien que pour le principe de ne pas négocier avec eux et remettre une pièce dans l'engrenage infernal

      Signaler
    2. RBV
      RBV - ven 5 Juin 26 à 16 h 20

      En espérant que ça soit d’abord et SURTOUT un bon défenseur !!!! J’ai du mal avec ces joueurs défensifs qui ne se savent pas défendre, genre Abner, AMN…

      Signaler

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