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Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
Endrick avec son nouveau maillot à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Endrick : "Aller à l’OL, l’une des meilleures décisions de ma vie"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Actuellement en pleine préparation pour la Coupe du monde 2026, Endrick a réussi son pari de retrouver la Seleção. Un succès grâce à son prêt de six mois à l’OL.

    Il en avait fait un objectif personnel et tout le monde le savait. Au moment de débarquer à l'OL le 1er janvier 2026, Endrick n'avait pas caché ses intentions de retrouver la Seleção et de disputer la Coupe du monde 2026. Cantonné au banc de touche au Real Madrid, l'attaquant brésilien avait vu dans le club lyonnais une occasion rêvée de trouver une place de titulaire et de se mettre en évidence pour convaincre Carlo Ancelotti.

    Le pari a été réussi, tandis que l'OL a pu compter sur un apport statistique non négligeable (huit buts et huit passes). En pleine préparation pour le Mondial, Endrick ne peut donc pas regretter son choix de s'offrir six mois en Ligue 1. "Partir à Lyon n'a pas été difficile. Finalement, Dieu m'a dit que je devais partir et je suis parti. Je n'ai pas eu peur, ç'a été l'une des meilleures décisions de ma vie, a-t-il déclaré dans une interview pour la chaîne YouTube Men in Blazers. J'avais besoin de jouer. J'ai pu marquer des buts, délivrer des passes décisives et accumuler beaucoup de minutes."

    Une intégration réussie à l'OL et à Lyon

    Ce prêt de six mois n'avait pas pour but de se prolonger dans le temps, avec un retour au Real Madrid prévu pour la saison 2026-2027. Seulement, il ne faut jurer de rien dans le football, d'autant plus que ce semestre a montré qu'Endrick s'était parfaitement intégré à la vie lyonnaise. De quoi favoriser un retour dans les prochaines semaines, surtout si la Ligue des champions est au programme de l'OL ? Matthieu Louis-Jean n'a pas fermé la porte, mais a ironisé, estimant que cela est entre les mains de "Dieu dont Endrick parle beaucoup".

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    4 commentaires
    1. Koko
      Koko - ven 5 Juin 26 à 15 h 26

      La meilleure decision de tous les footbaleurs <3

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - ven 5 Juin 26 à 15 h 41

      Cher Endrick : mais ce n'est pas l'une de tes meilleures décisions de ta vie ! C'est LA MEILLEURE décision de ta vie tout simplement !
      Tu es venu dans l'un des meilleurs clubs d'Europe sinon le plus attachant!
      Mais tu as vu qui a réussi grâce à cet Olympique là ?
      Juste un certain ballon d'or et bientôt un futur : un certain Ryan ...
      Sans parler des coachs ...Un Pep, un Sage futur Sir chez les Reds...
      Sans parler de tous les autres ...les Gusto,Barcola...
      Sans parler des supporters qui eux ne pendent pas leurs anciennes gloires ...
      Tu es venu à Lyon tu seras un lion!
      Bon vent à toi et n'oublie pas l'Olympique Lyonnais !

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - ven 5 Juin 26 à 15 h 46

      « Dieu n'est pas avec nous et il déteste les corniauds de ton genre ! » du film « Le bon, la brute et le truand ».

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      1. Avatar
        olgoneforever - ven 5 Juin 26 à 16 h 15

        Juni38.... ouhla sur ce coup là je comprends pas l'humour du montagnard de Belledone???

        Signaler

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