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Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d’Argentine – Espagne (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Coupe du monde 2026 : pas de deuxième étoile consécutive pour Tagliafico (OL) et l'Argentine

  • par David Hernandez
  • 13 Commentaires

    • Largement dominée par l'Espagne, l'Argentine a longtemps tenu avant de craquer en prolongations. Nicolás Tagliafico, qui a joué tout le match, ne rentrera pas à l'OL avec un statut de double champion du monde.

    Le roseau a plié, plié, plié et a fini par céder. Dimanche soir, pour la finale de la Coupe du monde 2026, le spectacle n'a pas forcément été au rendez-vous entre l'Argentine et l'Espagne. Comme on pouvait s'y attendre, la Roja a eu la possession du ballon, mais l'Albiceleste a misé sur ce qui a fait sa force depuis le début du tournoi. Un brin de malice, des coups. Mais cela n'a pas suffi, même si le sort s'est décidé lors des prolongations. Car l'Argentine a réussi à résister pendant 106 minutes avant de voir Ferran Torres offrir à l'Espagne la deuxième étoile de son histoire.

    Tagliafico a bien muselé Yamal

    Une victoire logique puisqu'il a fallu attendre les derniers instants du match pour voir l'Argentine tirer pour la première fois au but. À côté de ça, les Argentins ont avant tout cherché à bien défendre, à l'image de Nicolás Tagliafico. Le latéral de l'OL était une nouvelle fois titulaire et a joué les 120 minutes, ayant toutefois un peu de mal à la fin, après une demi-heure en infériorité numérique. Mais surtout un duel très bien géré contre Lamine Yamal, la star espagnole plutôt discrète dans cette finale du Mondial 2026. Néanmoins, cela se solde par une défaite pour le Lyonnais qui va maintenant profiter d'un peu de repos avant de retrouver l'OL. Pour combien de temps ?

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    13 commentaires
    1. Avatar
      Sherman28 - lun 20 Juil 26 à 7 h 50

      Et j'en suis bien content... On parle de la grinta et la combativité de Taglia, mais c'est tout de même insupportable quand c'est tout l'équipe qui joue comme ça. Y a des gestes qui devraient être sanctionnés de jaune systématiquement sinon on les laisse pourrir le jeu. Mais bon, je serai content qu'il reste à l'OL (si il garde le niveau Coupe du monde)

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      1. Avatar
        BadGone91 - lun 20 Juil 26 à 8 h 19

        Le soucis c'est qu'en Ligue 1 et même en Europe en général, les arbitres sont beaucoup plus sévères. Je pense personnellement que c'est positif, même si parfois c'est exagéré, mais au moins cela permet de protéger au maximum les joueurs.

        Parce que tu fais une saison complète avec l'arbitrage type "coupe du monde", à la fin de saison il ne reste plus grand monde !

        Mais j'ai cru comprendre qu'en Amérique latine notamment, c'était à peu près le même type d'arbitrage...

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      2. Juni38
        Juni38 - lun 20 Juil 26 à 8 h 23

        L'arbitre a été impeccable hier soir , il met deux rouges à cette sale équipe , je craignais qu'il fausse la finale et avantage les argentins mais ça s'est bien passé .

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    2. Juni38
      Juni38 - lun 20 Juil 26 à 8 h 13

      soulagement , le football a gagné .
      Face à une sale équipe d'argentine , ne sachant que donner des coups , à l'image de l'autre équipe sud américaine le paraguay , la Roja a heureusement fini par l'emporter .
      Les argentins ont fini à 10 et l'horrible paredes a pris un rouge après le match lors d'une bagarre générale qu'il a commencé .
      Quelle sale mentalité à l'image du petit homme qu'est Messi , demandant un rouge pour Curucela qui avait mis un bref instant sa main devant sa bouche pour lui parler .
      Trump a paradé , les espagnols l'ont poussé hors du podium , Yamal a été très froid avec lui , c'était un drole de moment qui fera plaisir à Tongarino , lol .

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      1. Avatar
        BadGone91 - lun 20 Juil 26 à 8 h 22

        J'ai scruté cette remise de médaille et de coupe, espérant qu'un joueur ignore au moins un des deux dirigeants venus tout sourire sur la scène.

        Mais finalement rien du tout, même Borja Iglesias, connu pour son engagement politique, a serré la main à Donald.

        Pendant que celui-ci est en train de bombarder plusieurs pays et les familles d'autres joueurs venus participer à cette coupe du monde...

        Bon après ils ont du recevoir une pression énorme pour le faire...

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        1. Juni38
          Juni38 - lun 20 Juil 26 à 8 h 24

          Yamal lui a aussi serré la main , effectivement , comme toute l'équipe.
          Il y avait des vidéos virales le montrant dérober sa main mais c'était fake

          trump s'est incrusté sur la photo de remise de la coupe , elefantino a tenté de lui demander de bouger mais il est resté ...

        2. Avatar
          BadGone91 - lun 20 Juil 26 à 8 h 27

          Il me semble bien que tous les joueurs lui ont serré la main, parfois certains ont même lâchés des petits sourires...

    3. Juni38
      Juni38 - lun 20 Juil 26 à 8 h 21

      Pour revenir à Taglia , il s'est battu comme un chien sur chaque ballon , et a mis un combat à Yamal et lui a pourri sa finale , ce n'était pas lucas digne en face du prodige cette fois ci !
      ça faisait longtemps que l'on ne l'avait pas vu à ce niveau avec l'OL , mais cet échec va l'entrainer dans une dépression pire qu'en 2022 et je ne sais pas dans quel état on va le récupérer ...

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      1. Avatar
        BadGone91 - lun 20 Juil 26 à 8 h 25

        Tagliafico j'ai vraiment un sentiment particulier envers lui. Autant je n'arrive pas à m'y attacher, ça se voit qu'il ne ressent rien du tout pour l'OL, il a fait n'importe quoi les dernières semaines de compétition. Autant il sort des matchs de fou en finale de CDM face à Yamal... mais aucune garantie sur son niveau de jeu chez nous à son retour.

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        1. Juni38
          Juni38 - lun 20 Juil 26 à 8 h 33

          Forcément il est plus motivé en sélection qu'avec l'OL , hier c'était un autre niveau , il jouait dur mais n'a pas pris de carton il était plus concentré .
          Le réal a le même pb avec Mbappé qui était à un tout autre niveau avec les bleus que chez eux ...

        2. Avatar
          leroilyon - lun 20 Juil 26 à 8 h 33

          Salut BadGones91 je te conseille de regarder l'interview de Tagliafico qu'il a fait ya un an quand il a prolonger et je pense que tu changera d'avis sur son attachement sur Lyon et l'OL..

    4. Avatar
      Cicinho2 - lun 20 Juil 26 à 8 h 29

      Drôle d’equipe cette Argentine, détestable sur et en dehors hors du terrain!
      Bravo à De la Fuente, 2 compétitions gagnées à la suite, une capacité à réinventer son jeu en l’absence de Williams et la méforme de Yamal par rapport au dernier euro, un beau collectif créé... bref tout ce que n’a pas su faire Deschamps

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      1. Juni38
        Juni38 - lun 20 Juil 26 à 8 h 33

        Mais il a aussi des joueurs qui ont retrouvé leur niveau comme Rodri , ferran Torres !

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