Largement dominée par l'Espagne, l'Argentine a longtemps tenu avant de craquer en prolongations. Nicolás Tagliafico, qui a joué tout le match, ne rentrera pas à l'OL avec un statut de double champion du monde.

Le roseau a plié, plié, plié et a fini par céder. Dimanche soir, pour la finale de la Coupe du monde 2026, le spectacle n'a pas forcément été au rendez-vous entre l'Argentine et l'Espagne. Comme on pouvait s'y attendre, la Roja a eu la possession du ballon, mais l'Albiceleste a misé sur ce qui a fait sa force depuis le début du tournoi. Un brin de malice, des coups. Mais cela n'a pas suffi, même si le sort s'est décidé lors des prolongations. Car l'Argentine a réussi à résister pendant 106 minutes avant de voir Ferran Torres offrir à l'Espagne la deuxième étoile de son histoire.

Tagliafico a bien muselé Yamal

Une victoire logique puisqu'il a fallu attendre les derniers instants du match pour voir l'Argentine tirer pour la première fois au but. À côté de ça, les Argentins ont avant tout cherché à bien défendre, à l'image de Nicolás Tagliafico. Le latéral de l'OL était une nouvelle fois titulaire et a joué les 120 minutes, ayant toutefois un peu de mal à la fin, après une demi-heure en infériorité numérique. Mais surtout un duel très bien géré contre Lamine Yamal, la star espagnole plutôt discrète dans cette finale du Mondial 2026. Néanmoins, cela se solde par une défaite pour le Lyonnais qui va maintenant profiter d'un peu de repos avant de retrouver l'OL. Pour combien de temps ?