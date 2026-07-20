Dimanche, l'OL a débuté son stage de préparation à l'Adidas Campus, après une première rencontre contre le Slavia Prague samedi. Suite à une première séance matinale, Paulo Fonseca a accordé un quartier libre à ses joueurs durant l'après-midi, afin de couper un peu avant d'attaquer les choses sérieuses ce lundi.

Travail physique, travail tactique, cohésion d'équipe. Dans un stage de préparation, les objectifs sont nombreux pour un staff et celui de Paulo Fonseca a bien ciblé les enjeux de quelques jours passés à l'Adidas Campus. Jusqu'à vendredi et un amical contre Wolfsburg à quelques kilomètres d'Herzogenaurach, le groupe de 26 joueurs va multiplier les séances d'entrainement, mais aussi les activités de cohésion. On n'est pas sur un site à la Tignes où les descentes en rafting et autres montées à vélo seront au programme, mais l'OL veut apporter un peu de diversité aux exercices réalisés. Après le match amical perdu contre le Slavia Prague samedi (0-2), les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu le droit à une première séance en cours de matinée dimanche.

Du golf, du tennis au programme avant la finale de la Coupe du monde

Avec des joueurs ayant joué une heure et plus, Paulo Fonseca a annoncé que la charge physique serait moindre que lors des deux premières semaines de préparation. Elle sera toujours au rendez-vous, mais les Lyonnais ont avant tout fait du jeu, avant de pouvoir voguer à leurs occupations. Avant de regarder la finale de la Coupe du monde Argentine - Espagne, ils ont en effet eu quartier libre, permettant à certains de profiter des installations de l'Adidas Campus, que ce soit pour une partie de golf, de tennis ou tout simplement pour se reposer. Un programme assez léger avant d'attaquer les choses sérieuses dès ce lundi.