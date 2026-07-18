Dans un match haché par les fautes, l'OL a clairement été en difficulté contre le Slavia Prague. Ne réussissant pas à déployer leur jeu et toujours autant de limites défensivement, les Lyonnais ont perdu 2-0 contre la formation tchèque.
Les valises à peine posées dans les différentes chambres de l'Adidas Campus qu'il a fallu mettre le bleu de chauffe. Ce samedi, les 26 joueurs retenus par Paulo Fonseca et le staff de l'OL ont débarqué à Herzogenaurach pour lancer leur stage de l'été. Avant de passer au travail quotidien, les Lyonnais ont disputé un quatrième match amical face au Slavia Prague. Une rencontre disputée dans un format de deux mi-temps de soixante minutes et qui a confirmé certaines difficultés, notamment défensives. Après deux heures de jeu, ce sont finalement les Tchèques qui se sont imposés 2-0.
La première mi-temps
Pour attaquer ce match, Paulo Fonseca avait choisi de miser sur une grosse partie de l'ossature qui avait débuté contre le Servette. Seulement trois changements à noter avec les titularisations de Dominik Greif, Abner et Tanner Tessmann. Comme ce fut le cas trois jours plus tôt, l'OL a eu des difficultés à déployer son jeu. Le Slavia a rapidement mis en place un pressing haut, qui a gêné la relance rhodanienne et notamment Abner, pas dans son assiette. Les Lyonnais ont d'ailleurs forcé, peut-être un peu trop, les relances courtes et n'ont pas été loin de se faire surprendre. Incapable de trouver un Rémi Himbert qui a pourtant enchainé les coups par derrière des défenseurs tchèques, l'OL a encore pu compter sur un Greif bien présent.
Auteur d'un beau plongeon à la 9e, le Slovaque a réalisé un arrêt réflexe à la 24e avant d'être sauvé par son poteau juste avant la pause. Dans une mi-temps où les jaunes ont été de sortie, les hommes de Paulo Fonseca ont petit à petit sorti la tête de l'eau, mais sans réelles occasions. C'est finalement après une belle ressortie que Kaïl Boudache a provoqué son deuxième penalty en deux matchs. Malheureusement, à la différence de Bourgoin, Tolisso a vu le gardien plonger du bon côté et sortir sa tentative (49e).
La deuxième mi-temps
Après une pause interminable en raison d'un désaccord entre l'arbitre et le Slavia sur le nombre de changements, la partie a pu reprendre avec deux équipes dos à dos. Si l'on pouvait penser que Fonseca allait tout changer pour donner une heure à tout le monde, ce ne fut pas le cas. Seulement six changements et des joueurs comme Maitland-Niles, Mata, Kluivert ou encore Tolisso qui ont enchaîné. Le visage lyonnais a été bien différent d'entrée de jeu, à l'image d'un deux contre un, certes mal géré, ou une frappe croisée d'Ouédraogo (62e). Une éclaircie de courte durée puisque les maux lyonnais du premier acte ont continué durant le deuxième. Avec un onze totalement remanié à la 75e minute, l'OL a concédé un nouveau poteau à la 79e et n'a pas réussi à déployer son jeu.
La jeunesse a montré sa limite face à une formation du Slavia bien coordonnée dans son pressing. Pour la quatrième fois en quatre amicaux, Paulo Fonseca a vu son équipe encaisser un but à la 95e, en n'étant pas assez prompt sur une déviation de Descamps sur un centre... Une ouverture du score d'Isife logique. Hamdani et Gomes Rodriguez ont eu une occasion d'égaliser à la 106e mais ce fut bien peu. Dans une transition rapide, c'est finalement le Slavia qui a fait le break grâce à Ouanda.
Nous pouvons considérer que nous régressons au fur et à mesure des matchs amicaux : nous sommes passés d'une victoire 5-2 contre Mâcon à 6-3 contre Saint-Gall (certes, un but marqué de plus mais surtout un encaissé en plus) à un pénible 2-1 contre le Servette et donc à présent à une défaite 2-0 contre le Slavia, ce qui est une très mauvaise évolution, surtout eu égard à la bouillie de foot proposée ce début de soirée.
Plus qu'une quinzaine de jours avant le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions... Il faudra proposer bien mieux.
Une purge, j'ai perdu 2h.
Un match hautement ennuyeux
j'ai regardé seulement la 1ere heure et j'ai eu du mal à aller au bout.
Sur ce que j'ai vu, on est loin d'être au point et ça fait peur pour les barrages. Seul Greif est au niveau pour le moment.
En l'état actuel, si Sulc est partant, je me demande s'il ne faudrait pas essayer Nuamah en 9 dans les prochains matchs, avec Himbert à gauche.
Pour les autres lignes, on n'aura pas d'autre choix que ce qu'on a vu ce soir en défense, et deux places sur trois sont déjà prises au milieu.
ça s'annonce compliqué.
Perso si Sulc part je met Himbert dans l'axe c'est le seul joueur adroit face au but qu'il nous reste ..
Je part sur une attaque de Junior Hamdani, Himbert, Boudache..
j'aime bien sur le papier mais ça manque d'expérience et de puissance, et il ne nous reste que Nuamah dans ce domaine. Par contre, comme j'aime bien Boudache, je voudrais faire jouer les deux. Hamdani en fin de match sera très bien.
Duranville, on va lui laisser du temps.
Tous ces matchs servent à entraîner les joueurs. Ils ont peu de signification pour le suite de la saison. Pour moi les choses serieuses commenceront quand nous serons au complet. Seuls les matchs officiels ont de l importance ! Gardez le moral ….
Rien vu Rien suivi
Un résultat de brelles ..
Ça promet
Les matchs amicaux reflètent 9 fois sur 10 la saison qui arrive
Bilan pas horrible pour l'instant mais attention à la suite
Bravo aux courageux qui ont regardé cette purge.
J'étais dans les écrins loin de tout ça .
Maintenant je vais être derrière les bleus pour la derniere danse face aux Anglais. ( Du moins une mi temps car je ne tiendrais pas jusqu'au bout après la rando du jour bien crevé ce soir ) .