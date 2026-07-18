Dans un match haché par les fautes, l'OL a clairement été en difficulté contre le Slavia Prague. Ne réussissant pas à déployer leur jeu et toujours autant de limites défensivement, les Lyonnais ont perdu 2-0 contre la formation tchèque.

Les valises à peine posées dans les différentes chambres de l'Adidas Campus qu'il a fallu mettre le bleu de chauffe. Ce samedi, les 26 joueurs retenus par Paulo Fonseca et le staff de l'OL ont débarqué à Herzogenaurach pour lancer leur stage de l'été. Avant de passer au travail quotidien, les Lyonnais ont disputé un quatrième match amical face au Slavia Prague. Une rencontre disputée dans un format de deux mi-temps de soixante minutes et qui a confirmé certaines difficultés, notamment défensives. Après deux heures de jeu, ce sont finalement les Tchèques qui se sont imposés 2-0.

La première mi-temps

Pour attaquer ce match, Paulo Fonseca avait choisi de miser sur une grosse partie de l'ossature qui avait débuté contre le Servette. Seulement trois changements à noter avec les titularisations de Dominik Greif, Abner et Tanner Tessmann. Comme ce fut le cas trois jours plus tôt, l'OL a eu des difficultés à déployer son jeu. Le Slavia a rapidement mis en place un pressing haut, qui a gêné la relance rhodanienne et notamment Abner, pas dans son assiette. Les Lyonnais ont d'ailleurs forcé, peut-être un peu trop, les relances courtes et n'ont pas été loin de se faire surprendre. Incapable de trouver un Rémi Himbert qui a pourtant enchainé les coups par derrière des défenseurs tchèques, l'OL a encore pu compter sur un Greif bien présent.

Auteur d'un beau plongeon à la 9e, le Slovaque a réalisé un arrêt réflexe à la 24e avant d'être sauvé par son poteau juste avant la pause. Dans une mi-temps où les jaunes ont été de sortie, les hommes de Paulo Fonseca ont petit à petit sorti la tête de l'eau, mais sans réelles occasions. C'est finalement après une belle ressortie que Kaïl Boudache a provoqué son deuxième penalty en deux matchs. Malheureusement, à la différence de Bourgoin, Tolisso a vu le gardien plonger du bon côté et sortir sa tentative (49e).

La deuxième mi-temps

Après une pause interminable en raison d'un désaccord entre l'arbitre et le Slavia sur le nombre de changements, la partie a pu reprendre avec deux équipes dos à dos. Si l'on pouvait penser que Fonseca allait tout changer pour donner une heure à tout le monde, ce ne fut pas le cas. Seulement six changements et des joueurs comme Maitland-Niles, Mata, Kluivert ou encore Tolisso qui ont enchaîné. Le visage lyonnais a été bien différent d'entrée de jeu, à l'image d'un deux contre un, certes mal géré, ou une frappe croisée d'Ouédraogo (62e). Une éclaircie de courte durée puisque les maux lyonnais du premier acte ont continué durant le deuxième. Avec un onze totalement remanié à la 75e minute, l'OL a concédé un nouveau poteau à la 79e et n'a pas réussi à déployer son jeu.

La jeunesse a montré sa limite face à une formation du Slavia bien coordonnée dans son pressing. Pour la quatrième fois en quatre amicaux, Paulo Fonseca a vu son équipe encaisser un but à la 95e, en n'étant pas assez prompt sur une déviation de Descamps sur un centre... Une ouverture du score d'Isife logique. Hamdani et Gomes Rodriguez ont eu une occasion d'égaliser à la 106e mais ce fut bien peu. Dans une transition rapide, c'est finalement le Slavia qui a fait le break grâce à Ouanda.