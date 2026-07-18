Mercredi, face au Servette FC, les quatre recrues de l'été ont débuté ensemble la rencontre. Arrivées très rapidement à l'OL, elles doivent encore s'acclimater à de nouvelles demandes, mais ont tout pour jouer un rôle dès début août.

Ils étaient l'une des raisons d'aller à Bourgoin mercredi soir pour le troisième amical de l'OL. Après deux matchs à huis clos, les supporters lyonnais avaient une unique chance de voir les nouvelles recrues rhodaniennes à l'œuvre face au Servette FC. Dans la volonté de monter en puissance en vue du troisième tour de qualification de Ligue des champions, Paulo Fonseca a d'ailleurs envoyé un message. À trois semaines de la première échéance officielle de l'OL, Kaïl Boudache, Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville étaient tous titulaires. Quatre recrues arrivées très tôt dans ce mercato estival et qui ont donc un gros coup à jouer début août. Toutefois, l'acclamation de ces nouveaux joueurs se fait petit à petit, à l'image de prestations plus ou moins abouties à Pierre-Rajon.

Boudache, le gaucher qui n'a pas le ballon qui brûle aux pieds

La saison passée, les supporters et observateurs avaient rapidement fini par se lasser du jeu proposé par Adam Karabec. Un gaucher à droite sans vitesse de provocation et qui finissait toujours par revenir pour centrer. Après l'effet de surprise, le Tchèque avait eu du mal à exister face à des adversaires ayant compris son petit jeu. Un an après, son remplaçant est très clairement à l'opposé. S'il aime aussi revenir axe pour enrouler son centre, Kaïl Boudache n'est pas du genre à avoir peur de provoquer. Mercredi contre le Servette FC, il a été l'un des Lyonnais les plus remuants.

Ce n'est pas toujours couronné de succès, mais l'Algérien a pour lui de mettre un peu de folie. "Je pense qu'on a des ailiers qui ont de belles qualités de un contre un. Il faut qu'on arrive à les utiliser parce que dès qu'ils sont en un contre un, ils sont très forts et ils peuvent faire la différence, amener un centre, amener une frappe et un but", déclarait Corentin Tolisso après la rencontre. Ayant provoqué le penalty du 2-1 sur une ouverture de Duranville, Boudache semble encore assez frêle pour postuler à une place de titulaire chaque week-end. Mais on sent très bien que l'ancien Niçois n'a pas peur du ballon, même si la relation avec Ainsley Maitland-Niles est encore loin d'être évidente.

Duranville, des tentatives, mais beaucoup de déchets

Le pendant à gauche de Boudache a lui un peu plus de mal depuis le début de cette préparation. À peine servi contre Mâcon puis le FC Saint-Gall, Julien Duranville a eu un peu plus à se mettre sous la dent durant une heure à Bourgoin. Seulement, hormis cette passe en profondeur, légèrement trop longue, qui a amené le penalty, le Belge n'a pas forcément réussi à se mettre en évidence. Il a pourtant bien cherché à provoquer sur son aile gauche, mais s'est heurté au mur suisse. Après la rencontre, son capitaine et son coach ont tenté d'apporter des explications, avançant que "c'était assez compliqué pour eux (Boudache, Duranville, Hamdani) aujourd'hui dans le sens où le terrain ne les a pas aidés dans leur style de jeu. C'est des joueurs qui aiment bien porter la balle, dribbler, et aujourd'hui c'était compliqué sur ce terrain-là."

Néanmoins, avec Duranville, on voit bien un joueur en recherche de confiance sur ce début de préparation. Doit-il digérer la charge physique de ces deux dernières semaines ? Cela semblerait un point à ne pas exclure. Toutefois, avec le retour de Nuamah et la possibilité de voir Himbert être décalé sur le côté gauche, Julien Duranville doit montrer des signes de montée en puissance sur ce stage en Allemagne.

Bidstrup, des connexions à trouver au milieu

Recrue la plus chère de l'été lyonnais pour le moment, Mads Bidstrup est encore "en phase d'intégration". Contre le Servette, le Danois évoluait pour la première fois aux côtés de Tyler Morton et Corentin Tolisso. Pendant une heure, il a donc fallu s'adapter, se parler pour trouver la bonne combinaison. Après avoir évolué comme pointe basse, Bidstrup a laissé ce rôle à Morton et cela s'est ressenti dans le jeu de possession de l'OL. "C'est plus facile avec Morton. Je pense que nous avons plus de solutions avec Morton, a concédé Paulo Fonseca. C'est normal, Mads commence à jouer avec nous, il doit apprendre, mais j'aime beaucoup voir le talent qu'il a."

Plus épanoui dans un rôle de relayeur, l'ancien de Salzbourg a montré qu'il n'était pas avare d'efforts, même s'il est fautif sur l'ouverture du score suisse. Mais comme pour toutes les autres recrues, il existe un besoin d'acclimatation nécessaire avant de donner la pleine mesure de son talent. "Il y a besoin d'échanger, il y a besoin de comprendre un peu son style de jeu, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime moins aussi, poursuivait Tolisso. Je pense que c'est en jouant ensemble qu'on se comprendra de plus en plus." Avec encore trois amicaux, les automatismes devaient se faire d'ici à début août.

Ouédraogo, le "box to box" latéral

Peut-être la grosse satisfaction de ce début de préparation, même si défensivement, on redemande à voir avec quelques errements. Néanmoins, en l'espace de trois matchs, le latéral a montré tout ce qu'on attendait de lui : de la puissance, un gros volume et une certaine aptitude offensivement. Ce n'est pas forcément sur ce point qu'on attend un défenseur, mais le Burkinabé a fait une grosse impression. "Très costaud, vraiment très costaud, extrêmement puissant. C'est un arrière-gauche un peu box-to-box, qui ne se limite pas dans ses efforts. Donc voilà, c'est bien, je pense qu'il comprend de plus en plus au fur et à mesure des jours le système dans lequel le coach veut jouer, ce qu'il veut tactiquement aussi."

Passeur décisif sur le premier but lyonnais à Bourgoin, Ouédraogo est en phase d'apprentissage, comme toutes les recrues. Mais, à l'image de ce qui avait été fait il y a un an, l'intégration se passe bien. Le stage en Allemagne va certainement donner lieu aux soirées de bizutage, mais Corentin Tolisso souligne déjà que "ceux qui sont arrivés ont une bonne mentalité. On a vu la saison dernière que c'était important et je suis content sur ce point."