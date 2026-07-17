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Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : les U19 vont retrouver de vieilles connaissances

  • par Gwendal Chabas

    • Avec de nouvelles têtes dans le staff, les U19 de l'OL s'apprêtent à ouvrir le chapitre 2026-2027. Dans leur championnat, ils retrouveront des clubs bien connus.

    Ils ont repris l'entraînement mercredi, sous l'œil d'un staff renouvelé. Désormais dirigés par un trio Karim Bounouara - Sébastien Valin - Cédric Uras, les U19 de l'OL sont lancés dans la préparation de la saison 2026-2027. Tout au long de l'été, cet effectif composé de joueurs nés entre 2008 et 2010 va disputer des matchs amicaux, avant la première journée de championnat le 23 août. Ils ont donc un peu plus d'un mois pour être d'attaque. Car désormais, ils connaissent la composition de leur poule.

    Quatre nouvelles équipes

    Toujours dans le groupe B, les Lyonnais retrouveront des adversaires qu'ils ont déjà croisés l'an passé. C'est le cas de Clermont, finaliste malheureux en 2026 et premier devant le FC Metz (encore présent également) et les Gones. Auxerre aussi est toujours là, tout comme Dijon, Troyes, Reims, Strasbourg, Montfermeil et Sochaux. Les formations suivantes n'étaient pas au menu des Rhodaniens en 2025-2026 : Nancy, Pontarlier, le Paris FC, le FC Annecy.

    Privés de phases finales lors du précédent exercice après la troisième place, les coéquipiers de Sawann Chaulet, la seule recrue estivale, espèrent cette fois-ci s'inviter dans la lutte pour le titre. Et pourquoi pas réaliser un bon parcours en Coupe Gambardella ? Mais c'est une autre histoire.

    La poule U19 de l'OL en 2026-2027 (@FFF)
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