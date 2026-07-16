OL - Mercato : pas d’arrivée avant de partir en Allemagne ?

Interrogé sur le groupe qui prendra la direction de l’Allemagne samedi, Paulo Fonseca a concédé qu’Ernest Nuamah serait le seul ajout. À l’OL, le mercato continue mais les recrues ne seront pas pour tout de suite.

Mercredi soir, la délégation lyonnaise était représentée par Matthieu Louis-Jean, désormais directeur sportif de l'OL. Si Michael Gerlinger n'était pas de la partie, Daniel Congré ou encore Benjamin Charier étaient de la partie à Bourgoin. Ce dernier a pourtant du travail en cette période de mercato estival, au même titre que Louis-Jean. On a pu apercevoir l'ancien scout plusieurs fois téléphone à l'oreille. Tentait-il de convaincre un joueur de rejoindre la capitale des Gaules ? Malgré quatre recrues, on sait que le mercato estival n'est pas encore fini à l'OL, avec notamment la volonté de recruter un attaquant de pointe. Si Paulo Fonseca espérait après l'amical contre Saint-Gall "pouvoir rapidement compter dessus", l'entraîneur portugais va certainement devoir faire preuve de patience.

Des départs qui n'arrivent pas

Après la victoire contre le Servette FC, il a concédé que le groupe retenu mercredi était celui qui allait s'envoler vers l'Allemagne pour son stage, Ernest Nuamah en plus. Pas de nouvelles têtes donc, du moins jusqu'à samedi et l'amical contre le Slavia Prague. "Je pense que nous n'aurons pas de nouveaux joueurs jusqu'à samedi. Nous travaillons pour apporter de nouveaux joueurs, mais on va voir." Après s'être emballé début juillet, le mercato lyonnais est désormais à l'arrêt. Car de l'autre côté, le club a aussi des difficultés à vendre certains éléments...