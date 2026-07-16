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Romain Perret (ex-OL) s'est engagé une saison avec Saint-Priest
Romain Perret (ex-OL) s’est engagé une saison avec Saint-Priest (@ASSP)

Mercato : Romain Perret (ex-OL) rebondit à Saint-Priest

  • par David Hernandez

    • Non conservé par l'OL il y a un an, Romain Perret avait tenté l'aventure au Luxembourg pour son premier contrat pro. Douze mois plus tard, l'attaquant est de retour à Lyon, du côté de l'AS Saint-Priest.

    C'est un été de retour au bercail pour de nombreux joueurs passés par l'OL Académie. À Limonest, Kayne Bonnevie a signé en National 2 au même titre que Yahya Soumaré. Ils ne seront pas les seuls à retrouver un club de la région après avoir choisi de s'exiler pour rebondir après l'OL. Romain Perret va lui aussi se rappeler aux bons souvenirs des observateurs rhodaniens suite à sa signature à l'AS Saint-Priest. Le club de l'est lyonnais, qui attend un possible repêchage en N2, a annoncé ce renfort ce jeudi. L'attaquant de 21 ans a déjà intégré le club puisqu'il participe actuellement au stage d'avant-saison.

    18 matchs en première division luxembourgeoise

    Avec l'ASSP, Romain Perret va chercher à prouver qu'il a bien le niveau pour cette division après avoir évolué en N3 avec la réserve de l'OL. Malgré des statistiques intéressantes et même quelques entraînements avec le groupe pro, le Lyonnais n'avait pas convaincu le club de lui soumettre un premier contrat professionnel. C'est du côté du Luxembourg qu'il avait finalement signé au FC UNA Strassen. Auteur de deux buts et deux passes en première division, il était libre depuis le 1er juillet et revient donc dans un environnement qu'il connaît bien.

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