Pour l'unique rendez-vous de l'OL avec son public dans la région, la victoire a été au rendez-vous contre le Servette FC. Néanmoins, ce troisième amical s'est joué devant une affluence loin d'être celle affichée lors des derniers déplacements à Bourgoin.

De notre envoyé spécial à Bourgoin.

Il y avait bien un peu du Parc OL au stade Pierre-Rajon mercredi en début de soirée. Comme à chaque rendez-vous estival de l'OL à Bourgoin, une partie des Bad Gones et Lyon 1950 avait pris possession d'une partie de la tribune de la piscine. Et le moins qu'on puisse dire est qu'ils se sont faits entendre pendant 90 minutes. Il faut dire que l'affluence dans la cité iséroise n'était pas vraiment au niveau de celle des saisons précédentes. Avec un match placé à la mi-juillet et donc beaucoup de Français en vacances, cela peut expliquer une enceinte berjallienne loin d'afficher complet, au contraire des rendez-vous contre le Torino et Getafe ces deux dernières saisons.

Tolisso, le chouchou des jeunes supporters

Sur les 5 000 places disponibles pour cet OL - Servette FC (2-1), un peu moins de 3 500 avaient trouvé preneur. Les raisons étaient nombreuses de ne pas voir un stade rempli (chaleur, Coupe du monde, vacances), mais cela n'a pas empêché les joueurs de Paulo Fonseca de s'offrir un bain de foule. Corentin Tolisso a reçu le plus de suffrages auprès des jeunes supporters, au même titre que Khalis Merah, venu encourager ses coéquipiers et présent en tribunes. Il n'y avait pas de guichets fermés mercredi soir à Bourgoin, mais l'OL a malgré tout eu le droit à son bain de foule.