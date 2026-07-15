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Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
Les U19 de l’OL contre ceux de Saint-Priest (@OetL)

OL Académie : reprise pour les U19 avec un nouveau staff

  • par David Hernandez

    • Ce mercredi, les U19 continuent la valse des reprises du côté de l’OL. Avec un nouveau staff à sa tête et l’arrivée de Karim Bounouara à la place de Florent Balmont, redescendu avec les U17.

    Après le groupe pro puis la reverse, place aux U19. À l’OL, les préparations physiques de l’été s’enchaînent et à un peu plus d’un mois de la reprise, les jeunes pousses lyonnaises sont de nouveau sur le pont, comme souligné par le compte X Borgia_OL_Acad. Cette rentrée des classes pour la génération 2009 se fait avec un nouveau professeur et une nouvelle équipe technique. Quart de finaliste de la dernière Coupe Gambardella, Florent Balmont redescend d’un cran en 2026-2027 et a passé le flambeau à Karim Bounouara. Ce dernier est notamment épaulé par Cédric Uras, de retour au club après une pige en Arabie saoudite.

    Objectif playoffs du championnat ?

    Pour cette reprise, le formateur ne peut pas compter sur tout son groupe. Certains ont en effet déjà repris avec la réserve de Gueïda Fofana, à l’image de Bojan Zekovic aperçu en tribunes samedi dernier pour OL - FC Saint-Gall (6-3) avec le reste du groupe Pro2. L’attaquant n’était pas le seul à connaître une promotion puisque Walid Nechab n’était pas bien loin de lui, après avoir découvert la N3 en fin de saison dernière. Au rayon des arrivées en U19, l’OL a signé Sawann Chaulet en provenance de l’AS Saint-Priest. Ayant manqué les playoffs de peu la saison passée, les U19 lyonnais aimeraient ramener le club à ce niveau qu’il ne fréquente plus depuis quelques saisons déjà. Avec l’espoir de faire aussi bien, voire mieux, en Coupe Gambardella.

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