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Sawann Chaulet s'est engagé avec l'OL Académie
Sawann Chaulet s’est engagé avec l’OL Académie (Instagram du joueur)

Mercato : l’OL Académie se renforce du côté de Saint-Priest

  • par David Hernandez

    • Dans son désir de se renforcer avec des joueurs du cru, l'OL Académie est allé piocher du côté de l'AS Saint-Priest pour la saison prochaine. Le défenseur Sawann Chaulet a annoncé sa signature et évoluera avec les U19 l'an prochain.

    La formation à la lyonnaise a toujours été reconnue et le premier contrat pro à venir de Steeve Kango le montre une fois de plus. Néanmoins, ces derniers mois, l'OL Académie n'a pas hésité à aller piocher à l'extérieur pour renforcer ses effectifs. D'abord à cause d'une mauvaise organisation, mais aussi dans un souci de ne pas voir certains profils intéressants voguer vers d'autres cieux. Après Hocine Boulegroun et Saad Nader l'été dernier, la direction lyonnaise est une nouvelle fois allée piocher du côté de l'AS Saint-Priest.

    En U17 national avec l'ASSP la saison passée

    Malgré les tensions entre les deux clubs et une certaine pression dans le camp san-priot, des joueurs n'hésitent pas à franchir le grand pas vers l'OL. Ce sera le cas pour Sawann Chaulet à compter de la reprise. Le grand défenseur (1,90m) de 17 ans a annoncé sa signature du côté de l'Académie. Évoluant avec les U17 de l'ASSP la saison passée et ayant connu quelques surclassements en fin de saison, celui qui est également passé par le Pôle Espoirs LAURA renforcera donc les effectifs de Florent Balmont et de Karim Bounouara.

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