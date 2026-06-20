Actuel conseiller du président de Villefranche, Maxime Gonalons n’exclut pas un retour à l’OL. Reste à savoir dans quel rôle.

Avec Christian Bassila de retour à la tête de l'Académie, le directeur a choisi de rappeler certains anciens grands noms de la formation. Armand Garrido ou encore Gérard Bonneau vont retrouver quelques prérogatives au sein d'un conseil des sages. L'ancien milieu n'a pas caché qu'il voulait s'appuyer sur le savoir-faire à la lyonnaise et miser sur l'ADN au niveau de la formation. Mour Paye, Florent Balmont, Pierre Chavrondier ou encore Cédric Uras seront présents dans les staffs de l'Académie à la rentrée. Une voie que pourrait suivre Maxime Gonalons à l'avenir ?

"Encore besoin d'apprendre et de me former"

L'ancien milieu de terrain a pris sa retraite en 2024 et occupe désormais un rôle de conseiller auprès du président de Villefranche. Un rôle qui lui convient actuellement, même s'il ne dit pas non à un retour à l'OL. Il y a plusieurs mois, il avait d'ailleurs postulé pour un poste proche de celui qu'occupe actuellement Daniel Congré. Membre d'OL Légendes, Gonalons garde encore le lien avec son club formateur. "Oui, on ne s'interdit rien ! J'ai eu des discussions il y a quelque temps avec les gens de la formation et de l'équipe première. J'ai encore besoin d'apprendre et de me former, a déclaré l'ancien capitaine à Radio Scoop. Le football, c'est une chose, mais ce qu'il se passe de l'autre côté, c'en est une autre. C'est pourquoi j'ai besoin de comprendre certaines choses. J'ai besoin de temps. On verra ensuite ce qu'il se passera. "Impossible is nothing", comme on dit !" Cela ne semble pas d'actualité en tout cas.