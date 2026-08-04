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Kaïl Boudache avec l'OL contre le Real Betis
Kaïl Boudache avec l’OL contre le Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Sparta Prague - OL : avant-match, diffusion TV, horaire

  • par David Hernandez

    • Ce mardi, l’OL lance officiellement sa saison face au Sparta Prague. Ce rendez-vous de Ligue des champions est déjà crucial. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques.

    Avant-match

    Top départ ! La reprise a certes sonné le 29 juin dernier et l’OL a enchainé les amicaux depuis, mais les choses sérieuses commencent bien ce mardi 4 août à Prague. Après six matchs de préparation et une dernière défaite contre le Real Betis, les joueurs de Paulo Fonseca ont rendez-vous avec une partie de leur destin en 2026-2027 face au Sparta. Si le chemin vers la Ligue des champions est encore long avec un potentiel barrage, il est déjà primordial pour les Lyonnais d’assurer en Tchéquie pour ne pas subir une désillusion malvenue au moment d’attaquer la saison. Pour ce match aller à Letna, Pavel Sulc et Mads Bidstrup ne sont toujours pas disponibles après avoir manqué les derniers amicaux. Fonseca doit également se passer de Khalis Merah qui revient doucement de sa blessure à la cheville.

    A quelle heure se joue Sparta Prague - OL ?

    Un match européen voudrait dire coup d’envoi à 21h. Pourtant, ce ne sera pas le cas ce mardi à Prague. C’est bien à 20h que Serdar Gözübüyük, arbitre néerlandais, lancera cette rencontre entre le Sparta et l’OL. Les coéquipiers d’Adam Karabec pourront compter sur le soutien de leurs supporters puisque le Letna devrait être à guichets fermés.

    Sur quelle chaine suivre Sparta Prague - OL ?

    Après tout un mois de juillet à se brancher sur OLPlay pour suivre la préparation lyonnaise, c’est bien du côté de Canal Plus que ce match aller de troisième tour de qualification de Ligue des champions sera diffusé. Les commentaires seront assurés par Stéphane Guy et Sidney Govou tandis que Margot Dumont officiera en bord de terrain.

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