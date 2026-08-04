Sparta Prague - OL : près de 300 supporters lyonnais attendus

Dans un stade Letna à guichets fermés, l’OL pourra compter sur ses supporters. Ils seront près de 300 à avoir fait le déplacement jusqu’à Prague ce mardi soir (20h).

De notre envoyé spécial à Prague.

Les vacances n’aident forcément pas. Néanmoins, les joueurs de l’OL ne se sentiront pas seuls ce mardi (20h) au moment de fouler la pelouse du stade Letna. Si le Sparta Prague rêve de retrouver la Ligue des champions et que ses supporters répondront présents pour l’occasion, le club rhodanien pourra compter sur un petit contingent d’irréductibles. Pour ce premier déplacement européen de la saison, près de 300 supporters lyonnais prendront place dans le parcage visiteurs prévu au stade Letna.

Le public pragois attend ce rendez-vous

Malgré la relative facilité d’accès à Prague et des prix abordables, la rencontre, placée en plein cœur de l’été et donc des vacances scolaires, explique en partie un nombre assez bas de supporters de l’OL ayant fait le déplacement. Cependant, on a vu dans un passé proche que cela ne les empêchait pas de donner de la voix pour se faire entendre. Il le faudra dans l’enceinte de 18 000 places qui sera à guichets fermés ce mardi soir.