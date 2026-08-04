Actualités
Les supporters de l'OL à Auxerre
Les supporters de l’OL à Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Sparta Prague - OL : près de 300 supporters lyonnais attendus

  • par David Hernandez

    • Dans un stade Letna à guichets fermés, l’OL pourra compter sur ses supporters. Ils seront près de 300 à avoir fait le déplacement jusqu’à Prague ce mardi soir (20h).

    De notre envoyé spécial à Prague.

    Les vacances n’aident forcément pas. Néanmoins, les joueurs de l’OL ne se sentiront pas seuls ce mardi (20h) au moment de fouler la pelouse du stade Letna. Si le Sparta Prague rêve de retrouver la Ligue des champions et que ses supporters répondront présents pour l’occasion, le club rhodanien pourra compter sur un petit contingent d’irréductibles. Pour ce premier déplacement européen de la saison, près de 300 supporters lyonnais prendront place dans le parcage visiteurs prévu au stade Letna.

    Le public pragois attend ce rendez-vous

    Malgré la relative facilité d’accès à Prague et des prix abordables, la rencontre, placée en plein cœur de l’été et donc des vacances scolaires, explique en partie un nombre assez bas de supporters de l’OL ayant fait le déplacement. Cependant, on a vu dans un passé proche que cela ne les empêchait pas de donner de la voix pour se faire entendre. Il le faudra dans l’enceinte de 18 000 places qui sera à guichets fermés ce mardi soir.

    à lire également
    Kaïl Boudache avec l'OL contre le Real Betis
    Sparta Prague - OL : avant-match, diffusion TV, horaire

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kaïl Boudache avec l'OL contre le Real Betis
    Sparta Prague - OL : avant-match, diffusion TV, horaire 10:15
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Sparta Prague - OL : près de 300 supporters lyonnais attendus 09:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    Sparta Prague - OL : Fonseca prêt à surprendre tout son monde ? 08:45
    Corentin Tolisso avec l'OL face au Real Betis
    Ligue des champions : l’OL joue déjà gros dans sa saison 08:00
    Dominik Greif lors d'OL - Real Betis
    Greif avant Sparta Prague - OL : "Défensivement ? Peut-être un manque de concentration" 07:30
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    Sparta Prague - OL : Bidstrup a "un souci au cartilage du genou" 03/08/26
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Pavel Sulc au centre de l'attention avant Sparta Prague - OL 03/08/26
    Loïs Openda, nouvel attaquant de l'OL
    Avec Openda mais sans Sulc... le groupe de l'OL contre le Sparta Prague 03/08/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
    Canal Plus va suivre OL Lyonnes pour un reportage sur la saison 2026-2027 03/08/26
    Brian Priske, coach du Sparta Prague
    Brian Priske (Sparta Prague) : "L'OL, un grand d'Europe et un grand défi" 03/08/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Pour aller à Prague, l’OL devra se passer de Sulc, Merah et Bidstrup 03/08/26
    Farès Bahlouli
    Mercato : Bahlouli (ex-OL) tente une nouvelle relance en Algérie 03/08/26
    Ligue des champions : l'OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage en cas de qualification 03/08/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Mercato : l'OL a déjà dépensé l'argent de Moreira pour recruter 03/08/26
    Mercato : Sombath, un départ qu’OL Lyonnes "regrette" 03/08/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Ligue des champions : pourquoi Tagliafico fait partie de la liste malgré sa suspension 03/08/26
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Micah a prolongé pour continuer son protocole commotion 03/08/26
    Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence
    Haaland, Rosicky, OL… Cinq choses à savoir sur le Sparta Prague 03/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut