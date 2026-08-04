Dernier rempart de l'OL, Dominik Greif est plutôt bien rentré dans sa préparation. Comme la saison passée, la formation rhodanienne aura besoin d'un grand gardien pour se défaire de l'obstacle qu'est le Sparta Prague.

De notre envoyé spécial à Prague.

L'OL attaque sa saison par un match déjà couperet contre le Sparta Prague. Quelle est l'ambiance dans le groupe ?

Dominik Greif : Nous avons bien travaillé même si le temps était court. Nous avons eu une préparation de qualité, très productive. Nous sommes prêts à relever le défi. Face à nous, ce sera une équipe avec beaucoup d’expérience. Nous connaissons les enjeux. Nous avons joué contre le Slavia Prague il y a quelques semaines, ce qui nous a donné des éléments de préparation.

Vous êtes slovaque et débarqué ici comme un voisin. Est-ce que cela rajoute une motivation supplémentaire ?

Jouer contre une équipe tchèque, ça ne me fait rien. J’ai dû jouer un match contre une équipe tchèque il y a quelques années avec le Slovan. Le football tchèque est de qualité. Le fait d’être proche de la maison est important car ma famille et mes amis pourront probablement venir. Avec Adam (Karabec) et Pavel (Sulc), on s’entendait très bien, on formait un beau trio. Pavel aimait bien me taquiner tandis qu'Adam est plus jeune et n'osait pas (sourire). Ça va faire plaisir de le recroiser.

L'OL a encaissé douze buts en six matchs de préparation. À quoi est-ce dû et est-ce que cela vous pousse à être plus vocal ?

Naturellement, j’évolue à un poste qui nécessite beaucoup de communication. Je suis en lien permanent avec l’équipe. J’échange avec tous les joueurs. L’entente dans l’équipe est très bonne. Beaucoup de joueurs étaient déjà là la saison dernière. On a encaissé des buts en préparation, mais c’était peut-être une question de concentration. Nous sommes tous des joueurs de qualité. L’équipe est solide.