OL : "Leader", "ambitieux"... Les premiers mots de Felix Bacher

Arrivé ce week-end au club, Felix Bacher est désormais Lyonnais. L'Autrichien a livré ses premières déclarations après son transfert.

À 25 ans, Felix Bacher s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Après l'Autriche, d'où il est originaire, il est allé en Allemagne ainsi qu'au Portugal. Depuis 2024, il était devenu l'un des tauliers de l'arrière-garde d'Estoril, au point de disputer 35 des 36 rencontres de sa formation lors du précédent exercice. Quel rôle aura-t-il à l'OL ? Ce sera l'une des interrogations à lever sur la fin du mois d'août et à la rentrée.

"J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison"

En effet, il ne pourra pas jouer le Q3 de Ligue des champions pour des raisons administratives. Rendez-vous pour le barrage ou la reprise de la Ligue 1 pour éventuellement le voir à l'oeuvre. En attendant, il a donné ses premières impressions dans une déclaration livrée par le club. "C’est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l’Olympique lyonnais. J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison et j’ai déjà hâte de jouer pour cette équipe et pour ses supporters. Je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aime être un leader pour et me donner à 100% sur le terrain", a-t-il résumé. Avant de le démontrer sur le terrain ?