Actualités
Felix Bacher à Estoril (Photo by Miguel Lemos / NurPhoto via AFP)

OL : "Leader", "ambitieux"... Les premiers mots de Felix Bacher

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Arrivé ce week-end au club, Felix Bacher est désormais Lyonnais. L'Autrichien a livré ses premières déclarations après son transfert.

    À 25 ans, Felix Bacher s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Après l'Autriche, d'où il est originaire, il est allé en Allemagne ainsi qu'au Portugal. Depuis 2024, il était devenu l'un des tauliers de l'arrière-garde d'Estoril, au point de disputer 35 des 36 rencontres de sa formation lors du précédent exercice. Quel rôle aura-t-il à l'OL ? Ce sera l'une des interrogations à lever sur la fin du mois d'août et à la rentrée.

    "J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison"

    En effet, il ne pourra pas jouer le Q3 de Ligue des champions pour des raisons administratives. Rendez-vous pour le barrage ou la reprise de la Ligue 1 pour éventuellement le voir à l'oeuvre. En attendant, il a donné ses premières impressions dans une déclaration livrée par le club. "C’est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l’Olympique lyonnais. J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison et j’ai déjà hâte de jouer pour cette équipe et pour ses supporters. Je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aime être un leader pour et me donner à 100% sur le terrain", a-t-il résumé. Avant de le démontrer sur le terrain ?

    à lire également
    Belle affluence attendue pour Sparta Prague - OL
    1 commentaire
    1. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - dim 2 Août 26 à 18 h 33

      Dans sa vidéo de présentation , on a un aperçu de son gabarit et de sa musculation. Il est sacrément tanké le Félix. Associé à Moussa , ça va faire un sacré château-fort .💪🔴🔵
      A gauche Ouedra me fait bonne impression et il a le profil du joueur qui va vite progresser.
      Reste côté droit : comment gère t’on le cas AMN ,et comment éviter ce talon d ‘Achille dans notre dispositif. C’est
      Fonscea qui détient la réponse. Rdv mardi 🙏🏽

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Belle affluence attendue pour Sparta Prague - OL 18:20
    OL : "Leader", "ambitieux"... Les premiers mots de Felix Bacher 17:35
    Ballon de l'OL
    OL Académie : les U19 avant-derniers du tournoi Carisport 16:50
    Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
    Mercato : Willem Geubbels (ex-OL) quitte la Ligue 1 16:00
    Felix Bacher, le premier Autrichien de l'histoire de l'OL 15:10
    OL : Loïs Openda, un gain d'expérience pour la Ligue des champions ? 14:20
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Marseille s'intéresserait à Saël Kumbedi (ex-OL) 13:30
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : du mieux pour la réserve 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
    CAN : Tabitha Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi confirment 11:50
    OL : Felix Bacher ne disputera pas le Q3 de Ligue des champions 11:00
    Mercato : l'OL tient un nouveau défenseur central 10:02
    OL académie
    OL Académie : mauvais début de tournoi pour les U19, les U17 soufflent le chaud et le froid 09:25
    Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
    OL : qui est Felix Bacher, la future recrue lyonnaise venue d'Estoril 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
    Sparta Prague - OL : Corentin Tolisso pourrait égaler Cris 08:00
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : après les galères, Liana Joseph peut à nouveau s'exprimer 07:30
    OL Lyonnes : trois matchs amicaux sur La Chaîne L'Équipe 01/08/26
    OL Lyonnes : un tournoi prestigieux en Angleterre pour les U16 mi-août 01/08/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Rémi Himbert, le meilleur buteur de la préparation 01/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut