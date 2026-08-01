OL : Rémi Himbert, le meilleur buteur de la préparation

Auteur de deux triplés en début de préparation, Rémi Himbert est symboliquement le meilleur réalisateur de la présaison lyonnaise. Loin devant les autres.

Une période un peu traître, notamment en année de Coupe du monde. La préparation est très souvent difficile à lire, et n'indique pas toujours, voire rarement, la tendance que prendra la saison d'une équipe ou d'un joueur. Prenons le cas Rémi Himbert. À 18 ans, le jeune avant-centre a démarré très fort son été en signant deux triplés contre le Mâcon 71 (5-2) et le FC Saint-Gall (6-3). Derrière, ce fut bien plus difficile pour lui, même s'il est vrai qu'il n'a que trop rarement été servi dans les meilleures conditions.

Deux buts pour Tolisso, Hamdani et Molebe

Ce qui ne l'empêche finalement pas de terminer meilleur buteur de l'équipe. Avec six réalisations, il devance d'autres Gones, Adil Hamdani et Enzo Molebe. Eux aussi ont frappé deux fois lors des premières rencontres. Corentin Tolisso évite à la jeunesse de s'accaparer toute la lumière avec son doublé face au Servette FC (2-1). Les Anglais Ainsley Maitland-Niles et Alejandro Gomes Rodríguez ont marqué à une reprise lors du succès 2-0 contre Wolfsburg.

Ajoutons à ce décompte un but contre son camp face à Saint-Gall, pour atteindre les 15 réalisations en 6 sorties. Poussif offensivement sur la fin de présaison, l'Olympique lyonnais espère que des éléments comme Malick Fofana ou Loïs Openda prennent les choses en main avec le début des affiches officielles.