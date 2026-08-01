CAN : jour de qualification pour Tabitha Chawinga et le Malawi ?

Après la victoire surprise contre le Nigeria, le Malawi de Tabitha Chawinga peut se qualifier pour les quarts de finale de la CAN. Il faudra pour cela battre l'Égypte.

L'histoire peut s'écrire ce samedi pour le Malawi. Pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des nations, il a réalisé un exploit monumental mardi. Tabitha Chawinga et ses coéquipières ont dominé le Nigeria, l'un des favoris de la compétition et tenant du titre. Un succès 3-2, avec notamment un but de l'attaquante lyonnaise, qui leur ouvre les portes d'une éventuelle qualification.

L'Égypte, sur le papier équipe la plus faible de la poule

Pour cela, il faudra s'imposer contre l'Égypte ce samedi (19 heures). Ce qui est normalement dans les cordes des Malawites, d'autant plus que les Égyptiennes ont encaissé un 6-0 de la Zambie pour leur entrée en lice. Elles sont a priori la formation la plus faible de ce groupe. Mais seule la vérité du terrain fera foi. En cas de succès, les joueuses de Lovemore Fazili seront toutes proches des quarts de finale. Elles pourraient même l'être dès ce 1er août si, dans la foulée, les Zambiennes ne perdent pas contre les Nigérianes. Mais nous n'en sommes pas encore là.