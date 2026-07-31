Touché lors du stage en Allemagne, Enzo Molebe avait dû observer un protocole commotion qui lui avait notamment fait manquer le match contre Wolfsburg. L'attaquant, en instance de départ, a repris l'entraînement à l'OL.

Depuis plusieurs semaines, il est au courant que son avenir, au moins à court terme, ne passe pas par l'OL. Paulo Fonseca a été clair sur les intentions à l'égard d'Enzo Molebe. Le jeune attaquant ne fait pas partie des plans pour la saison prochaine et il n'a plus porté le maillot lyonnais durant la pré-saison depuis le match contre le Servette FC. C'était le 15 juillet dernier et le Décinois n'a pas participé aux trois derniers amicaux des Lyonnais. Pas sur la feuille contre le Slavia Prague bien qu'il fût présent au stage en Allemagne, Molebe avait ensuite dû déclarer forfait contre Wolfsburg, quelques jours plus tard.

Plusieurs touches en Ligue 1

La faute à un protocole médical engagé à la suite d'un contact à la tête lors d'un entraînement. Pas plus présent contre le Real Betis mercredi, Enzo Molebe a en tout cas repris l'entraînement, ayant reçu le feu vert médical. Reste désormais quand l'international français dans les équipes de jeunes mettra les voiles. Car oui, l'heure d'un départ est plus que jamais d'actualité alors que Molebe a plusieurs touches en Ligue 1.