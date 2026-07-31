Actualités
John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

John Textor attaque l'OL et réclame plus de 20M€

  • par David Hernandez

    • Mis sur la touche et en guerre ouverte contre l'OL et sa nouvelle propriétaire Michele Kang, John Textor ne veut pas lâcher le morceau. L'ancien président a assigné l'OL devant le tribunal de commerce de Lyon, réclamant plus de 20 millions d'euros.

    Dans son rapport d'activité 2025-2026, l'OL avait écrit noir sur blanc que tout n'était pas encore terminé avec John Textor. L'héritage de l'ancien président était encore bel et bien présent et les nombreux litiges en cours avec Botafogo montraient que le rachat par Michele Kang n'avait pas sorti le club de toutes les galères textoriennes. Depuis jeudi soir, une ligne de plus va pouvoir s'ajouter à la case "Litiges" puisque Eagle Football Group a communiqué une action de son ancien propriétaire. Ce dernier réclame 20,9 millions d’euros, dont 2,5 millions de « management fees » (frais de gestion) et 18,4 millions liés à une avance à court terme à l'Olympique lyonnais qui se retrouve assigné devant le tribunal de commerce de Lyon.

    Une action en justice contre Kang déjà intentée en Floride

    Cette action survient quelques semaines après l’effacement, fin juin 2026, des dettes de l’OL envers Textor lors de la cession de ses parts de contrôle. L’OL dénonce une "guérilla judiciaire" et une tentative de déstabilisation. Le club promet d'y répondre "par les voies juridiques appropriées" et "se réserve le droit de demander aux juridictions saisies par M. Textor de tirer, sur un plan indemnitaire, les conséquences de ses actions". Alors que la direction lyonnaise avait déposé début juin une plainte pénale contre X pour de potentiels abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles visant la période 2023-2025, John Textor avait, de son côté, intenté une action en justice en Floride, réclamant 400 millions de dollars à Michele Kang.

    à lire également
    Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
    Real Betis - OL (4-0) : Nuamah, un retour qui tombe à pic ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    John Textor attaque l'OL et réclame plus de 20M€ 07:24
    Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
    Real Betis - OL (4-0) : Nuamah, un retour qui tombe à pic ? 30/07/26
    Maeline Mendy, jeune joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : les adieux de Maéline Mendy (Paris FC) 30/07/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL académie : les U19 battent Nantes aux tirs au but 30/07/26
    Mercato : l'OL proche d'un accord pour Félix Bacher (Estoril) 30/07/26
    OL : le bilan des minutes après la préparation, qui a joué le plus ? 30/07/26
    Des arbitres néerlandais pour Sparta Prague - OL en Ligue des champions 30/07/26
    Tolisso et Himbert
    OL - Sparta Prague programmé le 11 août à 21 heures 30/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Logo de l'OL
    Le médecin Manuel Afonso s'exprime après son départ de l'OL 30/07/26
    Real Betis - OL (4-0) : plus lourd revers en préparation depuis 4 ans 30/07/26
    Erawan Garnier quitte Lens, un an après son arrivée
    Mercato : Erawan Garnier (ex-OL) quitte déjà Lens pour Bastia 30/07/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    OL - Sparta Prague : Niakhaté présent au retour, pas Tagliafico 30/07/26
    Matthieu Louis-Jean est le directeur sportif de l'OL
    Départs, arrivées... L'OL n'en a pas fini avec le mercato 30/07/26
    OL : Loïs Openda espéré face au Sparta Prague 30/07/26
    Real Betis - OL (4-0) : forcément préoccupant 30/07/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Après les tests, les joueuses d'OL Lyonnes ont retrouvé les terrains 30/07/26
    Ruben Kluivert face à Pablo Garcia lors de Real Betis - OL
    L'OL termine sa préparation par une défaite embarrassante contre le Betis 29/07/26
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL : Tessmann titulaire, Himbert en pointe 29/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut