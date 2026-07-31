John Textor attaque l'OL et réclame plus de 20M€

Mis sur la touche et en guerre ouverte contre l'OL et sa nouvelle propriétaire Michele Kang, John Textor ne veut pas lâcher le morceau. L'ancien président a assigné l'OL devant le tribunal de commerce de Lyon, réclamant plus de 20 millions d'euros.

Dans son rapport d'activité 2025-2026, l'OL avait écrit noir sur blanc que tout n'était pas encore terminé avec John Textor. L'héritage de l'ancien président était encore bel et bien présent et les nombreux litiges en cours avec Botafogo montraient que le rachat par Michele Kang n'avait pas sorti le club de toutes les galères textoriennes. Depuis jeudi soir, une ligne de plus va pouvoir s'ajouter à la case "Litiges" puisque Eagle Football Group a communiqué une action de son ancien propriétaire. Ce dernier réclame 20,9 millions d’euros, dont 2,5 millions de « management fees » (frais de gestion) et 18,4 millions liés à une avance à court terme à l'Olympique lyonnais qui se retrouve assigné devant le tribunal de commerce de Lyon.

Une action en justice contre Kang déjà intentée en Floride

Cette action survient quelques semaines après l’effacement, fin juin 2026, des dettes de l’OL envers Textor lors de la cession de ses parts de contrôle. L’OL dénonce une "guérilla judiciaire" et une tentative de déstabilisation. Le club promet d'y répondre "par les voies juridiques appropriées" et "se réserve le droit de demander aux juridictions saisies par M. Textor de tirer, sur un plan indemnitaire, les conséquences de ses actions". Alors que la direction lyonnaise avait déposé début juin une plainte pénale contre X pour de potentiels abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles visant la période 2023-2025, John Textor avait, de son côté, intenté une action en justice en Floride, réclamant 400 millions de dollars à Michele Kang.