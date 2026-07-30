OL Lyonnes : les adieux de Maéline Mendy (Paris FC)

Elle reste au Paris FC. Maéline Mendy quitte OL Lyonnes sans y avoir eu sa chance sur la durée. Elle a dressé un message d'adieu après son départ.

Elle faisait partie de ces jeunes promesses que l'on attendait de voir éclore. À 19 ans, Maéline Mendy aura disputé sept rencontres avec OL Lyonnes en 2024. Derrière, elle a enchaîné les prêts à Strasbourg (2025) puis au Paris FC (2025-2026). La championne d'Europe U17 (en 2023) poursuivra d'ailleurs sa carrière au PFC. En effet, elle a officiellement rejoint l'effectif parisien mardi.

"Je tenais à remercier OL Lyonnes de m’avoir permis d’atteindre ce rêve grâce à la qualité de sa formation"

Une nouvelle étape pour la milieu de terrain. "Aujourd’hui, une page se tourne pour moi… Celle de mes premières heures en tant que joueuse de football professionnelle. Je tenais à remercier OL Lyonnes et l’ensemble de ses salariés de m’avoir permis d’atteindre ce rêve grâce à la qualité de sa formation. Un immense merci également à mes coéquipières et aux supporters lyonnais pour ces moments intenses que nous avons vécus tous ensemble, a-t-elle publié sur ses réseaux sociaux. C’est pour vivre ce genre d’émotions que l’on joue au football."

Avec les finalistes de Première Ligue 2026, la native de Nogent-sur-Marne aura l'opportunité de recroiser très vite son ex-équipe. Dès le samedi 12 septembre, lors de la 2e journée.